اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان

كويتا، باكستان (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني أمس أنه قتل أكثر من 50 جنديا أفغانيا باشتباك وقع قبل يومين على معبر حدودي رئيسي، الأمر الذي نفته كابول. ووقع تبادل إطلاق النار الجمعة عند معبر شامان الذي يفصل بين ولايتي بلوشستان الباكستانية وقندهار في جنوب أفغانستان في وقت كان مسؤولون باكستانيون يجرون تعدادا سكانيا.

وبحسب الحصيلة التي أعلنها مسؤولون حينها، قتل ثمانية مدنيين على الأقل سبعة منهم في الجانب الباكستاني وواحد في الأفغاني.

وكانت كابول اتهمت مسؤولي التعداد الباكستانيين، الذين يرافقهم عناصر من قوى الأمن، بالدخول إلى الجانب الأفغاني وهو ما نفته إسلام أباد.

وفي هذا السياق، قال نديم أحمد قائد قوات حرس الحدود شبه العسكرية، «نأسف للقول أنه تم تدمير خمس نقاط تفتيش أفغانية بشكل كامل، وأن أكثر من 50 من جنودهم قتلوا وأصيب أكثر من مئة بجروح».

وأضاف «نأسف لخسائرهم ولكننا اضطررنا للرد» مشيرا إلى أن جنديين باكستانيين قتلا وأصيب تسعة في المواجهات.

إلا أن كابول سارعت إلى النفي وأشار المتحدث باسم الحكومة صديق صديقي إلى «ادعاءات كاذبة بشكل كبير من قبل باكستان مفادها أن 50 جنديا أفغانيا قتلوا في رد لهم»، معتبرا ان هذه المعلومات «مرفوضة تماما».

وشهد «خط ديورند» الحدودي الذي يبلغ طوله 2400 كلم ورسمه البريطانيون عام 1896 وترفض كابول الاعتراف به، توترا متصاعدا منذ بدأت باكستان بحفر خنادق على امتداده العام الماضي.