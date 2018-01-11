واشنطن تطلق التحقيق في إرهاب مخدرات «حزب الله»

واشنطن (وكالات)

أعلن القضاء الأميركي أمس عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول تمويل «حزب الله» اللبناني الإرهابي عبر الاتجار بالمخدرات. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان: «إن هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف التحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً للحزب وملاحقتهم»، وأضافت أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، الواسعة الانتشار، الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.

وأوضح وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أن الوزارة ستجمع محققين وممثلي ادعاء كبارا في الفريق المعني لضمان استكمال كل التحقيقات المدرجة في البرنامج المعروف باسم «مشروع كاساندرا». لافتاً إلى أن إنشاء هذا الفريق يأتي رداً على الانتقادات بأن الرئيس السابق باراك أوباما، ومن أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، امتنع عن ملاحقة شبكات «حزب الله» في العالم، علما بأنها كانت موضع تحقيق بموجب «مشروع كاساندرا».

وقال وسيشنز: «إن وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل إزالة كل ما يهدد مواطنيها من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة»، وأضاف: «الفريق سيقوم بملاحقات تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية وتعطل أيضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف». وتابع: «إن الفريق سيبدأ عمله عبر تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية، بما يشمل حالات واردة ضمن «مشروع كاساندرا» القانوني».

وكان المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي قد حذر أمام الكونجرس من أن عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعداً عالمياً. وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «إن الأعمال الأخيرة التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات الأعمال التابعة للحزب كشفت عن تقاطعات مالية وتجارية يشغلها الحزب، وأدت إلى اعتقالات في مختلف أنحاء العالم».