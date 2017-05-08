الأهلي والنصر يتقاسمان دوري الكاراتيه

دبي (الاتحاد)

تقاسم الأهلي والنصر صدارة الدوري العام للكاراتيه، حصل الفرسان على 3 فئات هي الرجال والشباب والفتيات، وحصل نادي النصر أيضاً على 3 فئات هي السيدات والآنسات والناشئات، بينما حصل نادي الخليج الدولي بأبوظبي على دوري فئة الناشئين ونادي اتحاد كلباء على فئة الأشبال.

شهدت البطولة منافسات مثيرة بين الفرق المشاركة وسط حضور جماهيري من محبي رياضة الكاراتيه وأولياء الأمور، وأقيم الدوري في 8 فئات (الأشبال والناشئين والشباب والرجال والفتيات والناشئات والآنسات والسيدات).

وجاءت النتائج كالتالي، فئة الأشبال فاز بالمركز الأول: اتحاد كلباء، وبالمركز الثاني: أكاديمية في، والثالث: نادي الخليج الدولي، وفي مسابقة الناشئين الأول: نادي الخليج الدولي، والثاني: اتحاد كلباء، والثالث: النصر، وفي فئة الشباب الأول: الأهلي، والثاني: النصر، والثالث: الخليج الدولي.

وفي فئة الرجال الأول: الأهلي، والثاني: النصر، والثالث: نادي شرطة الشارقة، وفي فئة الفتيات الأول: الأهلي، والثاني: الشارقة، وبالمركز الثالث: نادي الخليج الدولي، وفي فئة الناشئات الأول: النصر، والثاني: الأهلي، والثالث: الشباب، وفي فئة الآنسات الأول: النصر، والثاني: نادي الخليج الدولي، والثالث: الشباب، وفي فئة السيدات الأول: النصر والثاني: الخليج الدولي، وبالثالث: الشارقة.

قام بتتويج الفائزين اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد، وحميد شامس الأمين العام المساعد، ومريم الشامسي عضو المجلس رئيس اللجنة النسائية ومحمد عباس مدير الاتحاد وهشام سري السكرتير الفني وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ووجه اللواء الرزوقي الشكر للنادي الأهلي على استضافة البطولة وحُسن التنظيم.