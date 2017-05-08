منتخبنا لليد يواجه تايلاند في افتتاح «آسيوية الشواطئ»

رضا سليم (دبي)

يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مشواره في البطولة الآسيوية السادسة التي تنطلق اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى يوم 14 مايو المقبل، وهي التصفيات القارية المؤهلة لبطولة العالم في روسيا 2018، بمشاركة 9 منتخبات قارية، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم معه تايلاند صاحب الأرض وإيران وفيتنام وأفغانستان، فيما تضم المجموعة الأولى 4 فرق هي قطر «حامل اللقب» وعمان والصين تايبيه وأوزبكستان.

ويخوض منتخبنا أولى مبارياته في البطولة أمام أصحاب الأرض منتخب تايلاند، ويسبق مباراة الافتتاح مواجهة تجمع بين إيران وأفغانستان، وتشهد ضربة البداية في المجموعة الأولى مواجهة بين عمان والصين تايبيه، فيما يحصل منتخبنا على راحة غداً، والذي يلتقي فيه فيتنام مع إيران وأفغانستان مع تايلاند في المجموعة الثانية، ويلعب قطر حامل اللقب مع أوزبكستان ضمن المجموعة الأولى. يعود منتخبنا للعب بعد غد عندما يلتقي مع إيران، في حين يلعب أفغانستان مع فيتنام، في نفس المجموعة، ويلعب في المجموعة الأولى عمان مع أوزبكستان وقطر مع الصين تايبيه، وفي الجولة الثالثة لمنتخبنا الخميس يلتقي مع أفغانستان، وفيتنام مع تايلاند، وفي المجموعة الأولى يلتقي الصين تايبيه مع أوزبكستان.

يختتم منتخبنا مشواره في الدور الأول الجمعة المقبل، بلقاء فيتنام، ويشهد اليوم الأخير من الدور الأول 5 مباريات، يلتقي في المجموعة الثانية فيتنام مع الصين تايبيه، وتايلاند مع الصيد تايبيه، وتايلاند مع إيران، فيما يلتقي في المجموعة الأولى، قطر مع عمان.

ويرأس البعثة عبدالله الكعبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد، ومعه عادل مصبح مدير المنتخب، والبحريني رائد عبدالعزيز المرزوق مدرباً الذي تم اختياره مؤخراً بدلاً من عمرو سعيد ليقود المنتخب في البطولة، بالإضافة إلى 10 لاعبين، هم أحمد حسن وعلي حسين في حراسة المرمى، وكاظم الصفار وعباس الصفار ويوسف بلال وفاضل عباس ووحيد مراد وعبدالله طرار، وبلال مال الله وأحمد بدر.