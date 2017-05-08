العامري وآل علي أبطال سباق الدراج ريس الرملي

أم القيوين (الاتحاد)

اختتمت الجولة النهائية من بطولة الشيخ مروان بن راشد المعلا لسباق السرعة الدراج ريس الرملي على حلبة نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين، وتنافس المشاركون في 3 فئات التي تكونت منها الجولة النهائية هي فئة 6 سلندرات جير عادي وفئة 8 سلندرات مفتوح وفئة 6 سلندرات مفتوح، لكسر أفضل زمن في كل فئة وجاءت قوية بين المتسابقين نظراً لتقارب الأزمنة بينهم ولكل مشارك محاولتين فقط لتحقيق أفضل زمن.

وشارك في الجولة النهائية كوكبة من نجوم سباقات السرعة والدراج ريس في الدولة، كما شارك يوسف الخضير وعبدالله الخالدي نجما سباقات السرعة في المملكة العربية السعودية. وفي نهاية السباق، قام كل من الشيخ عبدالله بن فيصل المعلا وعلي المنصوري مسؤول تنظيم سباقات الدراج ريس في الإمارات موتوربلكس بتتويج أبطال المراكز الثلاثة لكل فئة.

وأسفرت نتائج فئة 6 سلندرات تيربو جير عادي، عن فوز المتسابق محمد ضيف العامري من فريق سبين بالمركز الأول محققاً أفضل زمن وقدره 3.850 ثانية، وحصل على المركز الثاني المتسابق عبدالرحمن السيلاني من فريق الرالي الصحراوي محققاً زمناً 3.936 ثانية وفي المركز الثالث المتسابق ماجد عبدالله الكميتي من فريق صب زيرو، وحقق زمناً وقدره 4.180 ثانية.

وفاز المتسابق جاسم آل علي من فريق الرالي الصحراوي بالمركز الأول لفئة 8 سلندرات مفتوح، وحقق أفضل زمن وقدره 2.850 ثانية وحصل على المركز الثاني المتسابق خليل الأنصاري محقق زمن 2.922 ثانية وفي المركز الثالث المتسابق السعودي عبدالله الخالدي وحقق زمنا وقدره 2.935 ثانية.

وفي فئة 6 سلندرات مفتوح، فاز المتسابق يوسف آل علي من فريق الرالي الصحراوي بالمركز الأول وحقق أفضل زمن وقدره 3.339 ثانية وحصل على المركز الثاني المتسابق السعودي يوسف الخضير من فريق صب زيرو، محققاً زمناً قدره 3.511 ثانية وفي المركز الثالث المتسابق وليد آل علي محققاً زمناً وقدره 3.862 ثانية.