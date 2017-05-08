دبي تصيب الهدف في الفردي والفرق

العين (الاتحاد)

انطلقت، أمس، على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بطولة الشرطة للرماية الأولمبية في نسختها الثامنة، بحضور العميد محمد سهيل الراشدي مدير مديرية شرطة العين، راعي الحفل، والعقيد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة، والمقدم عبدالله عبدالرحمن نائب مدير إدارة الاتحاد.

وفي منافسات اليوم الأول بندقية 50 متراً راقداً - رجال، حققت شرطة دبي المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء حسن إسماعيل الجلاف في المركز الأول، تلاه بدر محمد الحمادي، بينما جاء المركز الثالث علي عباس مراد. كما فازت القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في مسابقات بندقية 50 متراً راقداً برصيد 1846 نقطة، تلتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي برصيد 1820 نقطة، بينما احتلت القيادة العامة لشرطة الشارقة المرتبة الثالثة بعد أن جمعت 1783 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن تسعة فرق تشارك في هذه البطولة تمثل قيادات وإدارات مختلفة للشرطة من مختلف إمارات الدولة، وهي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي الفائزة بدرع التميز للموسم، القيادة العامة لشرطة الشارقة، القيادة العامة لشرطة عجمان، القيادة العامة لشرطة الفجيرة، القيادة العامة للدفاع المدني، شؤون الجنسية والإقامة، قوات الأمن الخاصة ومدرسة الشرطة الاتحادية.

وصرح العميد محمد سهيل الراشدي مدير مديرية شرطة العين أن تنظيم بطولة الرماية الأولمبية الشرطية الثامنة يأتي في إطار دعم واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتنظيم العديد من المسابقات الرياضية الشرطية؛ وذلك بهدف رفع مستوى أداء الكوادر البشرية بوزارة الداخلية والقيادات التابعة لها مهنياً وبدنياً، بما ينعكس عليهم إيجابياً في أداء المهام والواجبات الأمنية والإنسانية الموكلة إليهم، بالإضافة إلى إرساء دعائم التواصل المجتمعي بينهم وبين شرائح المجتمع كافة.

وأشار مدير المديرية إلى أن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في توفير الجو المناسب والملائم لعناصر الشرطة لممارسة رياضاتهم المختلفة للوصول بهم إلى منصات التتويج والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، وحصد جوائزها في جوٍ من التنافس الرياضي الشريف، وأثنى العميد الراشدي على دور اللجنة المنظمة للبطولة في تنظيم هذا الحدث الرياضي الشرطي، وجهود اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية في إنجاح هذه البطولة التي لاقت رواجاً واسعاً بين قيادات الشرطة كافة بالدولة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.