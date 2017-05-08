هاتريك لـ «جودلفين» في يوم الـ «1000 جينز» الكلاسيكي

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، بمضمار رولي مايل في نيوماركت، فعاليات سباق «1000 جينز» الإنجليزي الكلاسيكي للمهرات.

وتألقت خيول الإمارات خلال السباق، وحققت ثلاثية «هاتريك»، عبر خيول «جودلفين» بواسطة «فرونتيرسمان»، «واي اوف ويزدوم»، و«ليشلا».

وتمكن الجواد «فرونتيرسمان» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، من الفوز بلقب سباق «قطر ريسينج هانديكاب» لمسافة 2400 متر في أول أشواط الحفل، وقطع المسافة الكلية للسباق في زمن قدره 2:32:96 دقيقة، متفوقاً بفارق 2.5 طول عن الوصيف «توب توق».

وجاء الشوط الخامس إماراتياً بامتياز، حيث حلت خيول الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، عبر «واي أوف ويزدوم» لـ«جودلفين»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بويك، فيما حل وصيفاً «كيت مارلو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف مارك جوستون وبقيادة جيمس دويل، ونال المركز الثالث «قراط» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف إد دنلوب وبقيادة جيم كرولي.

وأكمل «ليشلا» ثلاثية «جودلفين» عندما انتزع لقب الختام في سباق كيبكو سبورتيج بريتيش ريسينج هانديكاب لمسافة 2000 متر، وقطع المهر الذي يبلغ من العمر 3 سنوات بإشراف سعيد بن سرور وقيادة جيمي سبنسر، المسافة في زمن قدره 2:03:63 دقيقة، متفوقاً بفارق عنق عن رفيقه «دبي هورايزون» بقيادة سلفستر دي سوذا.

فيما توجت المهرة «وينتر» بإشراف إدن اوبراين وبقيادة واين لوردان، بلقب سباق «1000 جينز» الإنجليزي الكلاسيكي للمهرات في سن ثلاث سنوات لمسافة الميل للفئة الأولى الذي تبلغ قيمة جائزته نصف مليون جنيه إسترليني.

وأحرزت «دبان» لعبد الله سعيد النابودة بإشراف جون جوسدن وبقيادة فرانكي ديتوري، المركز الثالث في السباق.