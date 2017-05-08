هاتريك لـ «جودلفين» في يوم الـ «1000 جينز» الكلاسيكي

دبي (الاتحاد)
شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، بمضمار رولي مايل في نيوماركت، فعاليات سباق «1000 جينز» الإنجليزي الكلاسيكي للمهرات.
وتألقت خيول الإمارات خلال السباق، وحققت ثلاثية «هاتريك»، عبر خيول «جودلفين» بواسطة «فرونتيرسمان»، «واي اوف ويزدوم»، و«ليشلا».
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وجاء الشوط الخامس إماراتياً بامتياز، حيث حلت خيول الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، عبر «واي أوف ويزدوم» لـ«جودلفين»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بويك، فيما حل وصيفاً «كيت مارلو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف مارك جوستون وبقيادة جيمس دويل، ونال المركز الثالث «قراط» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف إد دنلوب وبقيادة جيم كرولي.
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فيما توجت المهرة «وينتر» بإشراف إدن اوبراين وبقيادة واين لوردان، بلقب سباق «1000 جينز» الإنجليزي الكلاسيكي للمهرات في سن ثلاث سنوات لمسافة الميل للفئة الأولى الذي تبلغ قيمة جائزته نصف مليون جنيه إسترليني.
وأحرزت «دبان» لعبد الله سعيد النابودة بإشراف جون جوسدن وبقيادة فرانكي ديتوري، المركز الثالث في السباق.