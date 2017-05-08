السودان يعلن إطلاق سراح فرنسي مخطوف

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن مسؤولون سودانيون أمس تحرير فرنسي ستيني خطف قبل أكثر من ستة أسابيع في تشاد ونقل منها إلى السودان إثر عملية نسقت بين أجهزة الاستخبارات التشادية والفرنسية. وأفرج عن تييري فريزييه الموظف في شركة مناجم (60 عاماً) أمس الأول. وفي تصريح مقتضب أدلى به في مطار الخرطوم الذي نقل إليه أمس، قال الرهينة السابق، إن خاطفين عاملوه «بشكل جيد». وأضاف «أشكر الحكومة السودانية وسلطاتها المدنية والعسكرية على جهودها من أجل الإفراج عني». ولفت إلى أن «الخاطفين عاملوني بشكل جيد أثناء فترة الاحتجاز».

من جهته، أكد محمد حامد المسؤول في الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن في السودان، أن الفرنسي سيسلم لسفارته بالخرطوم.

وأوضح أن تحرير الفرنسي جاء ثمرة جهود منسقة بين أجهزة الاستخبارات في السودان وتشاد وفرنسا. وقال إن «عملية تحريره تمت بالتنسيق مع المخابرات الفرنسية والتشادية». وكان فريزييه خطف قرب قوز بيضا، جنوب شرق تشاد، في 23 مارس الماضي. وأعلنت السلطات التشادية غداة خطفه أنه نقل إلى السودان. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية السودانية أن فريزييه نقل إلى إقليم دارفور المضطرب، حيث حصلت عملية تحريره.

وعبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان أصدره مكتبه عن «بالغ سروره» بالإفراج عن المواطن الفرنسي، مهنئاً «جميع الفاعلين المتدخلين الذين توصلوا إلى نهاية سعيدة لعملية الخطف». -«القبض» على الخاطفين- وشدد مسؤولون فرنسيون وسودانيون على أنه لم تدفع أي فدية للإفراج عن الرهينة. وقال خالد الكلس المسؤول في الخارجية السودانية، إن «خارجين عن القانون اختطفوه من داخل تشاد من أجل الحصول على فدية لكن لم يتم دفع أي فدية». وأضاف الكلس أن «جهاز الأمن والمخابرات كان يراقب الوضع، وأمس (الأول السبت) تم تحريره والقبض على الخاطفين». بدوره، أبلغ القائم بالأعمال الفرنسي في الخرطوم كريستان بيك الصحفيين عدم دفع أموال لإطلاق سراح فريزييه. وقال «أشكر الحكومة السودانية على تحرير الرهينة دون دفع فدية».