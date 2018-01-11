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معارك ضارية في ريف إدلب الجنوبي

الجيش السوري يدخل مطار أبو الضهور وهجوم مضاد لـ«النصرة»
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تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018

عواصم (وكالات)

استمرت معارك ضارية في ريف إدلب الجنوبي أمس، بين قوات جيش النظام السوري ومسلحي «جبهة النصرة» والفصائل المتحالفة معها من أجل السيطرة على مطار أبو الضهور الاستراتيجي، الذي دخلته قوات النظام، فيما شن مسلحو «جبهة النصرة» هجوماً مضاداً في نفس المنطقة بهدف استعادة المواقع التي خسروها في الأسابيع الأخيرة ومنع الجيش من تحرير المطار بالكامل.

وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن مواجهات عنيفة وقعت أمس، في داخل حرم المطار، بين جيش النظام وحلفائه من جهة، ومسلحي «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» عمودها الفقري، و«الحزب الإسلامي التركستاني» والفصائل المتحالفة معهما من جهة أخرى.

وأشار النشطاء إلى أن القوات الحكومية استطاعت السيطرة على الأجزاء الجنوبية من أرض المطار، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تستمر في منطقة «تل سلمو» ومحيط المطار، وسط عمليات قصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وذكر أن 35 عسكرياً قتلوا جراء الاشتباكات، وتمكن المسلحون من أسر 14 آخرين، دون الكشف عن حصيلة خسائر «هيئة تحرير الشام» وحلفائها.

وبعد ساعات من دخول الجيش السوري حرم المطار، شن مسلحو «النصرة» هجوماً معاكساً في ريف إدلب الجنوبي بهدف استعادة المواقع التي خسروها في الأسابيع الأخيرة ومنع الجيش من تحرير المطار بالكامل. وأفادت خلية «الإعلام الحربي المركزي» الموالية للنظام بأن الجيش السوري وحلفاءه يصدون الهجوم العنيف الذي شنه المسلحون انطلاقا من مواقعهم في «تل أغبر وتل سكيك باتجاه نقاطهم في محيط عطشان وتل مرق والخوين»، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتطرفين. ... المزيد
     
 