عواصم (وكالات)

استمرت معارك ضارية في ريف إدلب الجنوبي أمس، بين قوات جيش النظام السوري ومسلحي «جبهة النصرة» والفصائل المتحالفة معها من أجل السيطرة على مطار أبو الضهور الاستراتيجي، الذي دخلته قوات النظام، فيما شن مسلحو «جبهة النصرة» هجوماً مضاداً في نفس المنطقة بهدف استعادة المواقع التي خسروها في الأسابيع الأخيرة ومنع الجيش من تحرير المطار بالكامل.

وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن مواجهات عنيفة وقعت أمس، في داخل حرم المطار، بين جيش النظام وحلفائه من جهة، ومسلحي «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» عمودها الفقري، و«الحزب الإسلامي التركستاني» والفصائل المتحالفة معهما من جهة أخرى.

وأشار النشطاء إلى أن القوات الحكومية استطاعت السيطرة على الأجزاء الجنوبية من أرض المطار، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تستمر في منطقة «تل سلمو» ومحيط المطار، وسط عمليات قصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وذكر أن 35 عسكرياً قتلوا جراء الاشتباكات، وتمكن المسلحون من أسر 14 آخرين، دون الكشف عن حصيلة خسائر «هيئة تحرير الشام» وحلفائها.