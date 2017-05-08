الجزائر تستضيف اليوم اجتماع دول جوار ليبيا

الجزائر (وكالات)
تستضيف الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، اجتماع دول جوار ليبيا الرامي إلى بحث تطورات الأزمة الليبية والتداعيات الأمنية على دول المنطقة، فضلاً عن مسار الحل السياسي. وعقد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل أمس لقاءات مع رؤساء وفود دول جوار ليبيا وكذلك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، الذين سيشاركون اليوم في الاجتماع.
ويعكس اللقاء حول ليبيا حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها ببذل الجهود اللازمة من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية. ويجتمع جيران ليبيا مرة أخرى بالجزائر وبرعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وسط تأكيد ضرورة مرافقة الليبيين باتجاه السلم، وإنهاء الأزمة التي تضرب البلاد منذ 2011، كما سيستعرض المشاركون التهديدات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
|
|