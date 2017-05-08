الجزائر تستضيف اليوم اجتماع دول جوار ليبيا

الجزائر (وكالات)

تستضيف الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، اجتماع دول جوار ليبيا الرامي إلى بحث تطورات الأزمة الليبية والتداعيات الأمنية على دول المنطقة، فضلاً عن مسار الحل السياسي. وعقد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل أمس لقاءات مع رؤساء وفود دول جوار ليبيا وكذلك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، الذين سيشاركون اليوم في الاجتماع.

ويعكس اللقاء حول ليبيا حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها ببذل الجهود اللازمة من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية. ويجتمع جيران ليبيا مرة أخرى بالجزائر وبرعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وسط تأكيد ضرورة مرافقة الليبيين باتجاه السلم، وإنهاء الأزمة التي تضرب البلاد منذ 2011، كما سيستعرض المشاركون التهديدات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وزار مساهل مناطق عدة في جنوب ليبيا ضمن جهود الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف بليبيا منذ عام 2011، وكذلك بعد أيام قليلة من جولته الأولى التي امتدت من 19 إلى 21 أبريل الماضي إلى مدن شرق ليبيا، منها البيضاء وبنغازي والزنتان ومصراتة وطرابلس التي وقف من خلالها وجود رغبة كبيرة لدى الليبيين لحل المشاكل التي تعرفها بلادهم ومناشدتهم السلم والاستقرار، كما وقف على وجود إرادة قوية للمصالحة الوطنية يتقاسمها كل المسؤولين السياسيين والمحليين والعسكريين والمواطنين. وكان مساهل قد توجه إلى طرابلس في أبريل 2016 في أول زيارة من نوعها لوزير عربي وأفريقي بعد دخول أعضاء حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس.