أمير الكويت ورئيس مصر يبحثان دعم وحدة الصف العربي

الكويت، المنامة، القاهرة (وكالات)
استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان ظهر أمس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له؛ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن «المباحثات تضمنت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في الصعد كافة، وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت ومصر بما يخدم مصالحهما المشتركة».
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وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري شدد على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج، مؤكداً أن أمن الخليج من أمن مصر، وأن مصر تقف إلى جانب أشقائها في الكويت والخليج في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية.
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ووصل الرئيس المصري والوفد المرافق له في وقت سابق أمس إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين. وفي المنامة، أعلن الديوان الملكي أن أمس عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد اليوم الاثنين، في زيارة رسمية لمملكة البحرين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن السيسي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع ملك البحرين «تتناول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية».