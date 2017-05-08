أمير الكويت ورئيس مصر يبحثان دعم وحدة الصف العربي

الكويت، المنامة، القاهرة (وكالات)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان ظهر أمس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له؛ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن «المباحثات تضمنت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في الصعد كافة، وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت ومصر بما يخدم مصالحهما المشتركة».

وحسب الصباح، تناولت المباحثات سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك والتي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينهم، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحسب وكالة «كونا»، أقام أمير الكويت مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري والوفد الرسمي المرافق له. من جانبه، أفاد علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن أمير الكويت أكد على ما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من تميز وخصوصية، وما يجمع بين البلدين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد، وأشار إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية، لاسيما في ضوء ما قدمته مصر على مدار عقود في سبيل التصدي لما يتعرض له الوطن العربي من تحديات وتهديدات، مشيداً بدور مصر المحوري، باعتبارها دعامة رئيسة لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي بأكمله.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري شدد على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج، مؤكداً أن أمن الخليج من أمن مصر، وأن مصر تقف إلى جانب أشقائها في الكويت والخليج في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية.

وذكر أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة، حيث أكد الجانبان ضرورة التحضير الجيد للاجتماع المقبل للجنة المصرية الكويتية المشتركة، كما بحث الجانبان أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية، ويصون مقدرات شعوبها. وحسب المتحدث، جدد الرئيس المصري الدعوة لأمير الكويت لزيارة مصر، وهو ما رحب به صباح الأحمد، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب وقت.

ووصل الرئيس المصري والوفد المرافق له في وقت سابق أمس إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين. وفي المنامة، أعلن الديوان الملكي أن أمس عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد اليوم الاثنين، في زيارة رسمية لمملكة البحرين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن السيسي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع ملك البحرين «تتناول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية».