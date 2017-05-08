النظام يخرق الاتفاق ويشن 35 غارة على حماة

عواصم (وكالات)

خرقت قوات النظام السوري اتفاق تخفيف التصعيد «المناطق الآمنة» الذي أبرم في أستانة قبل أيام، وشنت ما لا يقل عن 35 غارة على قرية الزلاقيات، وبلدتي اللطامنة وكفر زيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي لحماة.

وقال المرصد امس، إن قوات النظام استخدمت أكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية، وألقت 25 برميلا متفجراً على عدد من القرى الواقعة في ريف حماة الشمالي. وأضاف أن طيران النظام قصف حيي «القابون وتشرين» بدمشق وأطراف بلدة المحمدية بمنطقة المرج ومنطقة أخرى في بلدة كفر بطنا ، كما تعرضت أماكن في منطقة مسحرة الكائنة في القطاع الأوسط في ريف القنيطرة لقصف من قبل قوات النظام.

وأضاف المرصد أن اشتباكات متقطعة دارت بين القوات الحكومية وفصائل مقاتلة في محور عيدون والسطحيات بريف حماة الجنوبي الشرقي.

بدورها، أفادت مصادر سورية، بأن تنظيم «داعش»، شن امس، هجوما عنيفا على قوات الجيش السوري، في مدينة دير الزور.