اليابان تقدم 16.7 مليون دولار لمشروع تمويل الاستقرار

بغداد (الاتحاد)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أمس، مساهمة اليابان بمبلغ قدره 16.7 مليون دولار أميركي لمصلحة مشروع تمويل الاستقرار وبرنامج «الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على مواجهتها في العراق» التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت (يونامي) في بيان إن «الحكومة اليابانية أسهمت بمبلغ قدره 16.7 مليون دولار أميركي لمصلحة مشروع تمويل الاستقرار وبرنامج (الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على مواجهتها في العراق) التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، مبينة أن «ذلك يهدف إلى تعزيز إعادة الاستقرار والتعافي وبناء القدرة على مواجهة الأزمات في مناطق محرّرة من سيطرة تنظيم «داعش»، تضم أعداداً كبيرة من النازحين».

وأوضحت أن «إجمالي مساهمة اليابان في مشروع تمويل الاستقرار وبرنامج الاستجابة للأزمات، بلغ 60 مليون دولار منذ عام 2014»، مبينة أن «مشروع تمويل الاستقرار يساعد وفق أولويات تحدّدها حكومة العراق والسلطات المحلية، في الإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية العامة، وتقديم منح إلى المؤسسات الصغيرة، وتعزيز قدرات الحكومات المحلية، وتشجيع العمل المدني والمصالحة المجتمعية، إضافة إلى توفير فرص عمل قصيرة المدى عبر برامج الأشغال العامة».