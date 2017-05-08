فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار من الحرب في قوارب متهالكة

الموصل (رويترز)

أجبر فيضان نهر دجلة سكان الموصل على الفرار بقوارب خشبية متهالكة.

وقال تقرير لـ «رويترز»، إن رجلاً عراقياً سجى جثمان زوجته الملفوف في كفن أسود برفق على مقدمة قارب خشبي صغير، وتشبث به، في حين كان رجل ثانٍ يجدف ببطء لانتشال أطفال الرجل الثلاثة الواقفين على بعد بضعة أمتار. وصعدت الفتاتان المراهقتان والصبي إلى القارب بحرص لعدم الإخلال بتوازنه بغية العبور للضفة الشرقية لنهر دجلة لنقل جثمان أمهم التي قتلت في ضربة جوية.

لكن ذلك العبور ليس من قبيل الطقوس القديمة، بل إنه مشقة جديدة ألقيت على عاتق الأسرة بسبب فيضان نهر دجلة وتفكيك آخر جسر عائم كان يربط ضفتي النهر.

وتعبر مئات الأسر المنهكة من الحرب النهر في تلك القوارب الخشبية المتهالكة المخصصة أصلاً للصيد، والتي لا تسع إلا خمسة أو ستة أفراد يحملون على متنها كل شيء، بدءا من الملابس والغذاء وحتى أقاربهم المصابين أو قتلاهم.

ويغادر الكثير ضاحية مشيرفة في غرب الموصل بعد أن سيطرت القوات العراقية المدعومة عليها من يد «داعش» على أمل الوصول لبر أمان نسبي على الضفة الشرقية للنهر.

وقال مشرف محمد (45 عاماً)، وهو عامل في مصنع للثلج من مشيرفة «عانينا من ظلم «داعش»، والآن نحن أحرار، وتلقينا وعوداً بخمسة جسور...

أين الجسور؟ نحن ننتظر منذ يومين». وتابع قائلاً «الكثير من جيراني وأصدقائي ماتوا. تحررنا لكننا لسنا سعداء لأننا فقدنا أقرب الأشخاص لنا». وتسبب الفيضان في قطع كل نقاط العبور بين الشرق والغرب في المدينة، وأجبر الجيش على تفكيك جسور مؤقتة تربط الضفتين في ثاني أكبر مدن البلاد.