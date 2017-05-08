مقتل عشرات «الدواعش» وتفكيك 50 عبوة في الموصل

سرمد الطويل (بغداد)

واجهت القوات العراقية مقاومة عنيفة من مقاتلي «داعش» في شمال غرب الموصل أمس بعد فتح جبهة قتال جديدة ضد «داعش»، في إطار مسعى القوات العراقية لطردهم من المدينة بعد سبعة أشهر من القتال.

ويرد الإرهابيون المحاصرون في منطقة آخذة في التقلص على الهجوم، بسلسلة من التفجيرات الانتحارية للسيارات الملغومة، وبنيران قناصة يختبئون بين مئات الآلاف من المدنيين الذين يُعتبرون فعلياً رهائن للمسلحين.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جودت، إن قوات الرد السريع والفرقة الآلية تخوض اشتباكات بمختلف الأسلحة مع الإرهابيين خلال عملية تطهير شقق الهرمات شمال غرب الموصل، مؤكداً أن قوات الشرطة قتلت العشرات من الدواعش، فيما أكدت مصادر محلية أن هناك عشرات القتلى من «داعش» قد سقطوا بقصف جوي على «جامع النوري» ، بينما أفاد سكان محليون بأن خمسة من عناصر «داعش» قتلوا بقصف&rlm‭ ‬لطائرات «داعش» ‬المسيرة‭ ‬عن ‬طريق ‬الخطأ ‬داخل ‬جامع ‬النوري ‬وسط ‬الموصل. وقال السكان إن طائرات «داعش» ‬المسيرة ‬قصفت ‬بثلاث‭ ‬قنابل‭ ‬السياج ‬الأمامي ‬لجامع ‬النوري، ‬ما ‬أسفر ‬عن ‬مقتل‭ ‬خمسة ‬دواعش ‬بالحال.

وأكد قائد الشرطة الاتحادية في بيان صحفي، أن قوات الشرطة فجرت 9 سيارات مسلحة، و5 دراجات مفخخة، ودمرت 3 صواريخ مضادة للطائرات، ومستودعاً للذخيرة، وتفكيك 50 عبوة ناسفة، ودفعت بالآليات المدرعة والأسلحة الساندة باتجاه الهرمات الثانية، واقتربت من مناطق الجسر الخامس في شمال غرب الموصل.