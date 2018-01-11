وفاتان بإنفلونزا الخنازير شمال بغداد

تكريت (د ب أ)

أعلن مصدر طبي عراقي في محافظة صلاح الدين أمس، وفاة شخصين مصابين بانفلونزا الخنازير في قضاء بلد. وقال خالد برهان معاون مدير عام صحة محافظة صلاح الدين أمس، إن إصابات عدة سجلت في المحافظة، خصوصا في قضاء بلد 80 كم جنوب تكريت، كانت بعضها خطيرة، ولم تشخص بسرعة، ما أدى إلى وفاة شخصين في مستشفى بلد. وأضاف أن «انتشار الخنازير البرية يعد السبب الرئيس لتلك الإصابات»، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا «الوباء الخطير».

ودعا برهان الدوائر الأمنية والزراعية إلى القيام بحملة مكثفة لمكافحة الخنازير البرية، التي تنتشر في المناطق غير المأهولة. وتشهد المناطق التي غادرها أصحابها بعد سيطرة «داعش» عليها، تزايدا في أعداد الخنازير البرية بسبب غزارة الغطاء النباتي والبساتين الكبيرة المهملة، مع غياب العنصر البشري نهائياً.