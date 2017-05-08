صحيفة سعودية: الرياض تشهد 3 قمم خلال زيارة ترامب

الرياض (وكالات)

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن الرياض ستحتضن ثلاث قمم خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر، إذ يعقد معه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قمة ثنائية، تليها قمة تجمع ترامب بقادة دول الخليج العربية، ثم قمة إسلامية ­ أميركية.

وأوضحت الصحيفة أن قمة خادم الحرمين الشريفين وترامب تركز على تعميق العلاقات الثنائية وسبل دعم التعاون، والتوصل لعدد من مذكرات التفاهم التي من المتوقع أن يوقع عليها في وقت لاحق بواشنطن. وبعد القمة السعودية ­ الأميركية، سيحضر ترامب اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم نصف السنوية التي تعقد في الفترة بين القمتين السابقة واللاحقة، وتم اعتمادها في قمة أبوظبي عام 1998.

وحول المواضيع التي سيتم طرحها في القمة الخليجية الأميركية، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الاجتماع سيركز على ملف العلاقات بجميع جوانبه، إضافة إلى مواجهة السلوك العدواني للملالي في المنطقة وسبل ردع إيران ووقف تدخلاتها، وسيتطرق أيضاً لملف مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وحول القمة الإسلامية ­- الأميركية، قالت الصحيفة، إن السعودية بدأت في تقديم الدعوات لقادة عدة في العالم الإسلامي، والذي أعلنته السعودية في ديسمبر 2015، ويضم 41 دولة، وتوجد غرفة عملياته المشتركة بالرياض. ومن المتوقع أن تناقش القمة الإسلامية ­ الأميركية ملف «الكراهية»، وسيؤكد خلالها الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة «لا تقف ضد الإسلام».