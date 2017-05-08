تدهور أوضاع الأسرى في يومهم الـ 21 للإضراب

عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، القدس)

يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 21 على التوالي، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الإنسانية، منها إنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وسياسة الإهمال الطبي، وذلك تزامناً مع تدهور الحالة الصحية للأسرى المضربين، ومنع سلطات الاحتلال كافة أنواع التواصل معهم، وسط دعوات شعبية لعصيان مدني واسع، واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين في الضفة الغربية، فيما أقدم مستوطنون على الاعتداء على مواطنين في مدينة الخليل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب المعتقلين، إن إسرائيل ما زالت تمنع كل أنواع التواصل مع الأسرى المضربين، وأضافت في بيان، أن «مصلحة السجون تحرم الأسرى من زيارة المحامين منذ اليوم الأول للإضراب، ولم تتمكن مؤسسات الأسرى سوى من زيارة عدد محدود من الأسرى»، وأوضحت أنه بعد اليوم الـ 20 للإضراب، أصبح الوضع الصحي للأسرى المضربين أكثر خطورة، إذ زادت حالات فقدان الاتزان وانخفاض الضغط ونبضات القلب وضمور العضلات.

ودعت اللجنة إلى تصعيد الفعاليات الشعبية التضامنية مع الأسرى الأسبوع الجاري، والبدء بعصيان مدني واسع يتم فيه إغلاق الطرق أمام جيش الاحتلال ومستوطنيه، والانطلاق بمسيرات نحو نقاط التماس مع جيش الاحتلال الخميس المقبل. وطالبت اللجنة السلطة الفلسطينية بالإعلان الفوري عن وقف كل أشكال التنسيق مع سلطات الاحتلال وتعليق انتخابات مجلس الهيئات المحلية المقررة في 13 مايو، وتركيز الجهود على دعم وإسناد المعتقلين، كما دعت إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل كامل، ومنعها من الأسواق الفلسطينية، والتصدي المباشر لدخولها.

بدورها، شنت سلطات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة وتنقلات وسط الأسرى المضربين، كان آخرها نقل عدد من الأسرى من سجن ريمون إلى نفحة الصحراوي، ونقل أسرى آخرين إلى جهة غير معلومة. وأكدت المصادر المتابعة لإضراب الكرامة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت أمس، 30 أسيراً مضرباً إلى سجن عسقلان، منهم قيادات من الحركة الأسيرة. وذكرت المصادر أن إدارة السجون نقلت الأسرى إلى سجن عسقلان، في إطار الإجراءات العقابية الفورية التي تتخذها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المضربين. ومنعت قوات الاحتلال العشرات من أهالي الأسرى، من تنظيم اعتصامهم التضامني مع الأسرى المضربين في ساحة مقر الصليب الأحمر الدولي بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بزعم أن ملكية الأرض لبلدية الاحتلال، ما اضطرهم للاعتصام أمام مدخل المقر، في ظل وجود مكثف لقوات الاحتلال. ورفع المشاركون صوراً للأسرى، ورددوا هتافات مساندة لمعركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى.