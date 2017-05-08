انطلاق مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن

عمان (أ ف ب)

انطلقت في الأردن، أمس، مناورات «الأسد المتأهب» التي تستمر حتى 18 مايو الحالي بمشاركة أكثر من سبعة آلاف عسكري من أكثر من 20 دولة، وتتخللها عمليات حول «مكافحة الإرهاب»، وتعزيز «أمن الحدود» و«عمليات البحث والإنقاذ». وقال العميد الركن خالد الشرعة مدير التدريب المشترك الناطق باسم التمرين في مؤتمر صحفي: «نعلن بدء فعاليات تمرين (الأسد المتأهب 2017) على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية التي تستقبل مثل هذه التمارين المشتركة منذ سنوات مع شركائنا في العالم من دول شقيقة وصديقة».

وأضاف: «في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم من خطر الإرهاب، ما يستدعي تضافر الجهود والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات لمكافحة الإرهاب بأشكاله وأنواعه كافة». وأوضح الشرعة «من أهم الأهداف الاستراتيجية لهذا التمرين هو تطوير القدرة لبناء تحالف يكون قادراً على الاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات، وتعزيز السيادة الإقليمية للدولة على أراضيها من خلال عمليات أمن الحدود».

وتابع: «أما من أهم الأهداف العملياتية لهذا التمرين، فهو تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية وعمليات لمكافحة الإرهاب والقتال في المناطق المبنية والاستجابة للهجمات الكيمياوية».

من جهته، قال الجنرال ميجور بيل هيكمان، نائب القائد العام للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، إن «تمرين (الأسد المتأهب) أصبح فعالية مهمة بين الولايات المتحدة والأردن والشركاء العسكريين الدوليين».

وأضاف أن «التمرين يشمل عمليات أمن الحدود والقيادة والسيطرة المشتركة ومقاومة عمليات القرصنة». وأكد أنه «للمرة الأولى، ستشارك بهذا التمرين قاذفتين حربيتين من طراز (بي - بي1+) تابعتين للقوات الجوية الأميركية».

وبحسب بيان للجيش الأردني، يشارك في التمرين سبعة آلاف و400 عسكري من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا واليونان وبولندا وأستراليا واليابان وباكستان والسعودية ومصر والعراق ولبنان وقطر والإمارات والبحرين والكويت وكينيا وممثلين عن حلف الأطلسي.

وهذه الدورة من «الأسد المتأهب» هي السابعة على التوالي. وأُجريت المناورات العام الماضي بمشاركة نحو 6 آلاف جندي من الولايات المتحدة والأردن. ويعتبر الأردن حليفاً أساسياً لواشنطن، حيث تقود منذ عام 2014 تحالفاً دولياً ضد تنظيم داعش الإرهابي.