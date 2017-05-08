سياسي إيراني: الملك سلمان أكثر شعبية بألف مرة من حكامنا

لندن (وكالات)

وصف المعارض السياسي الإيراني الدكتور محمد نوري زاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه أكثر حكمة وفهماً وذكاء وشعبية بألف مرة من كبار حكام نظام بلاده في طهران. جاء ذلك في معرض رده على سؤال خلال برنامج تلفزيوني، عندما طلب المذيع من نوري زاد سبب كتابته رسالة مفتوحة للملك سلمان في سبتمبر من العام الماضي، فقال زاد، وهو مخرج سينمائي شهير ومعارض للنظام الإيراني: «لأن الملك سلمان أكثر حكمة وفهماً وذكاء وشعبية بألف مرة من كبار حكام نظام بلادنا في طهران».

ووجه نوري زاد في سبتمبر العام الماضي رسالة للملك سلمان يشرح فيها معاناة شعبه وسياسات نظام بلاده الطائفية وجاء فيها:

«لقد كتبت مرات عديدة أن جميع الشغب الطائفي في سنوات الطيش هذه، هو نتيجة حتمية لسياسات تصدير التشيع التي اتخذها وعاظ الطائفية الحاكمة على رقاب الشعب الإيراني شعاراً لأنفسهم... وإلا، متى رأينا قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، حركة باسم الطالبان والقاعدة وجيش العدل وجيش المختار وبوكوحرام وحزب الله والنصرة أو داعش؟».

ثم أضاف مخاطباً الملك سلمان: «في سنوات الحرب العراقية الإيرانية، أيام كان رجال الحرس الثوري والجيش الإيراني، يخفون في حقائب الحجاج الإيرانيين، أنواعاً من الأسلحة والمواد المتفجرة وينقلونها إلى جدة ومكة والمدينة، في السنوات التي طبق فيها الملالي الحاكمية على إيران، رتبوا تلك المظاهرة المشينة، وجروا كل هذا الجمع إلى شوارع مكة، في السنوات التي لا تتحمل طبقة الملالي الحاكمة على إيران باعتراض سلمي بسيط لشخصين كي يصرخوا، مثلاً: الهواء ملوث، لكنهم يجمعون الحجاج لإطلاق شعارات ضد المملكة، في السنوات التي كان نظام الجمهورية الإسلامية يقوم فيها باحتكاك واضح وصريح مع جميع المذاهب الإسلامية، وقد أنفق لإشعال هذه الفتيلة أموالاً طائلة، في الأيام التي صعدت فيها جماعة بلهاء بيت المرشد على جدران السفارة السعودية وأحرقوا السفارة، وسبق أن أحرقوا السفارة البريطانية وقبلها السفارة الأميركية.. في جميع هذه الأطوار المضطربة وغير الإنسانية، نحن وجدناكم في قمة الصبر والمتانة والحكمة».

ثم قال: «مهما تطاول نظام تصدير التشيع إلى العالم في مد رجله ومدها أكثر من العرف الدبلوماسي المتداول في العالم، لا، بل وحتى هتك الأخلاق والعرف الإنساني، فأنتم السعوديون على عكسهم تماماً كنتم في قمة الصبر والرزانة، لم تستطع ممارسات الإجحاف والمنازعات والحماقات والتهم والتهكمات الإيرانية الكاذبة أن تخرجكم عن طوركم وعقلانيتكم، أو ينفد منها صبركم على حماقات القوم».

وأضاف مخاطباً الملك سلمان: «أرجعكم إلى تلك الحكمة الموجودة لديكم والمفقودة لدى حكامنا في هذه السنين، أن تتزينوا كالعادة بالصبر والتسامح. لا تلقوا بالاً إلى الطوق الممزق لطبقة الوعاظ الحاكمة في إيران ولا إلى عربدتها القديمة الجديدة، هؤلاء أجبن من أن لا يخافوا، هذه الطبقة مسرورة بعدد من صواريخ الحرس الثوري. وهم إذا عرفوا أن صواريخهم لن تفيدهم في يوم من الأيام، فإنهم على الفور سيدخلون رؤوسهم في أي جحر يجدونه أمامهم ليلتمسوا العفو والمعذرة».