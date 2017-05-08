قرقاش: إيران تحرض على العنف في البحرين

أبوظبي، المنامة (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن «التحريض الإيراني على العنف في البحرين على خلفية محاكمة عيسى قاسم نموذج للتدخل الإيراني الموتور في المنطقة»، وتساءل معاليه في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «إلى متى سيستمر تدخل إيران السافر؟». وتابع: «عشرات المحاكمات السياسية جرت وتجري في طهران دون تعليق أو تحريض خليجي، احترام السيادة قاعدة ذهبية في عودة التوازن للعلاقات الخليجية الإيرانية». وأضاف: «من بيته من زجاج لا يحق له التعرض للبحرين في سعيها للاستقرار والتوازن، والتحريض بالعنف أسلوب لا يليق بالحكومات في دفعها لأجنداتها السياسية».

وقررت محكمة بحرينية، أمس، مد أجل الحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم عيسى أحمد قاسم، إلى جلسة 21 مايو الجاري. ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» البحرينية، فقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قرارها أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويعد هذا التأجيل هو الثاني، بعد أن كانت المحكمة قررت في مارس الماضي مد أجل الحكم في القضية إلى السابع من مايو. ويواجه المتهمون تهماً تتعلق «بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إخفاء مصدرها، وإضفاء المشروعية عليها». يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم، واتهمته بأنه قام «بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيساً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة، وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره».