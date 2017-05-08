بيع مليوني برميل نفط يمني لأول مرة منذ 2015

عدن (وكالات)

أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام اليمني، بيع مليوني برميل من نفط خام المسيلة، وذلك في مزاد هو الأول منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن اللجنة التي رأسها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أقرت عملية البيع لشركة «كاثي»، التي قدمت أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة. وحث ابن دغر على ضرورة التسريع بإعادة تأهيل وتطوير حقول الإنتاج النفطي وضمان عودة الإنتاج إلى وضعه قبل الحرب، تمهيداً لتنفيذ خطط تطويرية تضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

ووجّه وزارة النفط والجهات المعنية بإعداد تقارير حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الإنتاج، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم، مؤكداً ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطتها ومشاريعها.