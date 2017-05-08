الانقلابيون يجندون الأطفال في محافظة المحويت

صنعاء (وكالات)

بدأت الميليشيات الانقلابية شن حملة تجنيد إجباري في محافظة المحويت، شملت أطفالاً، لمواجهة النقص الكبير في عدد مقاتليها في المعارك.

وأفادت مصادر قبلية بأن الميليشيات تقوم بإلزام شيوخ القبائل اليمنية في قرى ومناطق المحويت من الموالين لها بدفع الأطفال للذهاب للقتال في صفوف الميليشيات. وأكدت مصادر محلية «قيام قيادات تربوية تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع باستخدام المدارس لتحشيد وتجنيد الطلاب».

وشملت حملة التجنيد مديرية «ملحان»، وتحديداً في قرى هباط والعمارية والمعازبة.

وأشارت المصادر إلى أن مشرف القوى البشرية للميليشيات في منطقة «هباط»، والقيادي الحوثي بالمحافظة «أبو وليد»، يقومان بحملة التجنيد الإجباري في هذه المناطق، حيث دفعا بثلاثين طفلاً من أبناء هباط للذهاب إلى معسكرات التدريب التابعة للميليشيات، والتي أنشئت مؤخراً في المحويت، تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات في محافظة الحديدة، لكن المواطنين تصدّوا لعناصر الميليشيات، ولم يتمكنوا من التغرير سوى بثمانية أطفال.