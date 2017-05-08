ولد الشيخ يبدأ جولة إقليمية لدفع عملية السلام في اليمن



تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 عواصم (وكالات) بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة إقليمية جديدة لدفع مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أواخر العام الماضي. وبحسب مصادر يمنية، سيلتقي ولد الشيخ في الرياض مسؤولين يمنيين وسعوديين. وكشفت مصادر مقربة من المبعوث الأممي، عن سعي حثيث لعقد جولة مشاورات جديدة خلال شهر رمضان المقبل، تأمل الأطراف المعنية أن تكون مقدمة للتوقيع على اتفاق سلام. ورجحت المصادر أن تقام الجولة المقبلة في دولة الكويت أو في جنيف إذا ما تم الاتفاق على النقاط كافة التي ستكون في اتفاق السلام. ومن المتوقع أن تشمل جولة ولد الشيخ العاصمة صنعاء للقاء وفد الانقلابيين، فضلاً عن زيارته عدداً من العواصم الخليجية.