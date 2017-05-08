«الشرعية» تسيطر على جبال «الجبيل» المطلة على معسكر خالد

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على سلسلة جبال «الجبيل» المطلة على معسكر «خالد بن الوليد» الاستراتيجي غرب محافظة تعز، في حين عثر الأهالي في محافظة لحج، على جثتي قيادي ميداني في تنظيم «القاعدة» وأحد مرافقيه مرمية في منطقة صحراوية محاذية لمحافظة أبين المجاورة.

وأعلن الجيش اليمني أمس، أن قواته مدعومةً بطيران التحالف العربي سيطرت على على منطقة «الجبيل» الجبلية شمال بلدة موزع بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية استمرت 10 ساعات. وأضاف الجيش في بيانه، أن 18 على الأقل من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات والغارات الجوية التي خلفت أيضاً خسائر مادية فادحة في صفوف الانقلابيين. وأوضح البيان أن منطقة الجبيل المحررة تضم سلسلة جبلية يطل جزء كبير منها على معسكر خالد بن الوليد، كما تطل على الطريق الحيوي الذي يربط بين تعز ومحافظة الحديدة. وذكر بيان الجيش أن معسكر خالد «بات في مرمى النظر»، وهو ما يعد تقدماً كبيراً نحو تحرير القاعدة العسكرية. وقصفت مدفعية وصواريخ الجيش الوطني أمس مواقع للميليشيات الانقلابية في جبل السلطان القريب جداً من معسكر خالد، بينما دارت اشتباكات بين الطرفين بالقرب من مركز بلدة موزع. ونفذ طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات للانقلابيين في موزع وبلدة مقبنة المجاورة، وهاجم أهدافاً في شمال وشرق مدينة المخا. واستهدفت 10 غارات جوية تعزيزات وتجمعات للميليشيات في محيط مصنع البرح ببلدة مقبنة حيث أصابت 5 غارات أخرى مخزن سلاح ومركبة عسكرية كانت تقل مسلحين حوثيين في وادي رسيان الواقع شمال معسكر خالد.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن الغارات استهدفت مواقع ومركبات وتعزيزات للميليشيات في منطقتي البرح وكمب الصعيرة ووادي رسيان، مضيفة أن القصف دمر مدفع «هوزر» مقابل محطة الكهرباء في البرح، ومخزناً للأسلحة وتجمعاً للميليشيا في الكمب ووادي رسيان.

وأضافت أن القصف الذي وصف بالعنيف دمر مركبتين كانتا تقل مسلحين حوثيين في منطقة الكنب، وحاجزاً عسكرياً للميليشيات في منطقة البهلول شمال البرج. كما استهدفت غارات أخرى تجمعات ومواقع للميليشيات في محيط جبل السنترال وجبل المهاية جنوب منطقة النجيبة بموزع، ما أسفر عن تدمير 3 مركبات عسكرية ومدفع «B10» ومستودع سلاح، ومصرع وجرح العشرات من المتمردين، بحسب بيان صادر عن قيادة محور تعز العسكري.