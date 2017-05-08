تخفيض 25% من قروض «أبوظبي للإسكان» عند السداد المبكر

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشفت هيئة أبوظبي للإسكان، عن تفعيل آليات لتشجيع المواطنين الذين حصلوا على قروض إسكان على السداد المبكر للقروض عبر آلية تسمح بنسبة خصم تتراوح ما بين 15% و25% من إجمالي القيمة المتبقية من القرض، وذلك تشجيعاً للمواطنين على سداد المبالغ المتبقية عليهم مبكراً.

وأكدت سلطانة مبارك محمد، رئيسة قسم خدمات القروض بهيئة أبوظبي للإسكان لـ «الاتحاد» «قيمة قرض الإسكان تبلغ بحد أقصى مليوني درهم، ويتم احتساب قيمة التخفيض وفقاً لما يخطط المواطن لسداده من القرض أو القيمة المتبقية من مبلغ القرض مبكراً».

وأشارت إلى أن التخفيضات يمكن أن تصل إلى 300 ألف درهم، لافتة إلى أن إجراءات الخفض تأتي وفق حسابات محددة، حيث يمكن للمواطن سداد قيمة تتراوح بين 20% و50% من قيمة القرض المتبقي منه ليحصل بالمقابل على خصم يصل في حده الأعلى إلى 25%، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة القرض (1,500,000) درهم بعد احتساب قيمة الإعفاء العام للقرض المصروف عند إتمام البناء في حال كانت نسبة السداد المبكر 35%، (525,000) درهم، يحصل المواطن على خصم من قيمة القرض المتبقي مبلغ 300 ألف درهم، ليتبقى من رصيد القرض النهائي 675 ألف درهم، يتم تسديده على مدار زمن محدد وفقاً للشروط.

وأكدت أن المواطن يعفى من دفع 25 في المئة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتوصيل الماء والكهرباء، إضافة إلى الاستفادة من خاصية الإعفاء لمرة واحدة، وبنسب محددة عند قيام المواطن بالسداد المبكر للقرض.

يذكر أن الهيئة أعادت النظر في آلية توزيع القروض للربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، وذلك بوضع منهجية لتوزيع القروض السكنية، تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، حيث جزأت توزيع القروض على أربع فئات، وهي استكمال مناطق قائمة، وإحياء مناطق جديدة، وصيانة وتوسعة المساكن الشعبية، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة.