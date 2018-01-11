محادثات عسكرية بين الكويت والبحرين

الكويت (كونا)
بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والوفد المرافق له موضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأشاد الشيخ ناصر صباح الأحمد، وفق بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع الكويتية بعمق العلاقات بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة مؤكدا حرص البلدين على تعزيزها وتطويرها.
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وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له قد بدأ زيارة إلى البحرين أمس الأول الأربعاء، تلبية لدعوة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.