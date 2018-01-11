محادثات عسكرية بين الكويت والبحرين

الكويت (كونا)

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والوفد المرافق له موضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأشاد الشيخ ناصر صباح الأحمد، وفق بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع الكويتية بعمق العلاقات بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة مؤكدا حرص البلدين على تعزيزها وتطويرها.

وأثنى على تاريخ قوة دفاع البحرين، وما تشهده منذ نشأتها إلى يومنا هذا من تطور مستمر في شتى مجالات التدريب العملي والعلمي الذي يواكب أحدث أساليب التدريب، وتمنى المزيد من التطور والتقدم لقوة دفاع البحرين بقيادة المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. وقدم مساعد رئيس الأركان البحريني لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن غانم الفضالة إيجازا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح عن تاريخ قوة دفاع البحرين.

وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له قد بدأ زيارة إلى البحرين أمس الأول الأربعاء، تلبية لدعوة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.