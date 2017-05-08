بالصور.. محمد بن زايد: أبناء قواتنا المسلحة وإخوانهم في «التحالف» يتحلون بالصمود والشجاعة

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، المصابين من قواتنا المسلحة والقوات المسلحة السودانية الشقيقة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن والذين يتلقون العلاج في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي.

واطمأن سموه خلال الزيارة على صحة فاضل أحمد المهيري من منتسبي قواتنا المسلحة وثلاثة من منتسبي القوات السودانية.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحديث مع المصابين وذويهم والطاقم الطبي المشرف على علاجهم حول طبيعة ومراحل وخطط العلاج القائمة، داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يردهم إلى أسرهم معافين سالمين بإذن الله.