أكد أن عدد الموقوفين رافضي التسوية قليل جداً النائب العام السعودي: محاربة الفساد لن تتوقف



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 الرياض (وكالات) كشف النائب العام في السعودية سعود المعجب، أن عدد الموقوفين باتهامات الفساد المالي الذين رفضوا التسوية قليل جداً، مؤكدا «أن محاربة الفساد لن تتوقف وهي متواصلة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده، حتى «اقتلاعه من جذوره في كل زمان ومكان». وقال المعجب في حوار صحفي مع مجلة «الرجل» نشر أمس، إن الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقاً للأنظمة المرعية، وبإمكانهم توكيل محاميين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وقال المعجب في الحوار الذي وصفته المجلة بأنه الأول من نوعه للمسؤول السعودي: «بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد فإن مذكرات ستوجه للجهات المعنية في الخارج، وإلى كل دولة معنية، بعد استيفاء الشروط، وتقديم الأدلة والقرائن ضدهم، لطلب استعادتهم. وأوضح المعجب أن التحقيقات مع «الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين في قضايا الفساد، لا تتعلق فقط بالأموال بل تشمل أيضاً إساءة استخدام للسلطة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام».