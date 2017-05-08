العين يتحدى بونيودكور بطموح «الزعامة 12»

صلاح سليمان (العين)

بطموح البقاء على قمة المجموعة الثالثة، لدوري أبطال آسيا، يستضيف العين، في الساعة السابعة و40 دقيقة مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، فريق بونيودكور الأوزبكي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ويدخل «الزعيم» إلى «المستطيل الأخضر»، وفي رصيده تسع نقاط، حصدها من ثلاثة تعادلات مع ذوب آهن أصفهان الإيراني، في لقاء الإياب، بهدف لكل منهما، وأهلي جدة السعودي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة، قوامها هدفان لكل منهما، والفوز على بونيودكور 3 - 2، وذوب آهن 3 - صفر في الجولة الماضية، ويليه أهلي جدة الذي جمع 8 نقاط، من تعادلين مع العين، وفوزين على ذوب آهن وبونيودكور، وخسارة واحدة من الأخير، ويحتل الفريق الإيراني المرتبة الثالثة، وله 7 نقاط في الوقت الذي جمع فيه الفريق الأوزبكي ثلاث نقاط فقط وضعته خارج حسابات البطولة.

وأجرى العين ثلاثة تدريبات فقط في الأيام الماضية، ضمن برنامج تحضيراته للقاء اليوم، آخرها المران الذي أجراه الفريق مساء أمس، على استاد خليفة بن زايد، وشارك فيه جميع اللاعبين، عدا المصابين، وحرص المدرب الكرواتي زوران ماميتش على متابعة التدريب الذي حضره عدد من المسؤولين بنادي العين، وبعض جماهير النادي، على التأكد من مدى جاهزية اللاعبين، من النواحي كافة الفنية والبدنية، خاصة تلك العناصر التي يضعها في حساباته للدفع بها الليلة لمواجهة الفريق الضيف، بجانب اطمئنانه من تخلص اللاعبين من الأخطاء والسلبيات التي ارتكبوها في المباريات الماضية.

ويتطلع العين الليلة لحصد الثلاث نقاط، ليحافظ بها على موقعه على قمة ترتيب مجموعته، ويصل إلى «النقطة 12»، ولكن خسارته مع فوز أيٍ من أهلي جدة، أو ذوب آهن تفرض عليه التراجع إلى المركز الثاني، بينما انتهاء المباراتين بالتعادل يمنح أهلي جدة الفرصة لمرافقة العين إلى الدور ثمن النهائي الذي حجز فيه «البنفسج» مقعده بنهاية الجولة الخامسة.

أما بونيودكور، فسوف يؤدي مباراة اليوم بأمر الجدول، ولن تغير نتيجتها من ترتيبه في قائمة الفرق الأربعة، وأكمل الضيف جاهزيته، بعد أن خاض لاعبوه تدريب أمس على ملعب المباراة، وسبقه تدريب آخر على أحد ملاعب نادي العين الخارجية، يوم وصول بعثته يوم السبت الماضي، والذي لم يستغرق أكثر من ساعة واحدة، فقط حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الآسيوي.