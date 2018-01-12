شهيدان فلسطينيان بالضفة وغزة برصاص الاحتلال

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد طفلان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار، على عشرات الشبان الذين وصلوا للتظاهر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر رسمية في القطاع أن الشهيد يدعى أمير أبو مساعد (16 عاما)، أصيب بعيار ناري في الصدر. وذكر شاهد أن أبو مساعد أصيب برصاصة في الصدر و«بقي لأكثر من عشرين دقيقة ينزف في المكان» قبل أن ينقله صبية إلى سيارة إسعاف وصلت إلى المكان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي في اتجاه عدد من الصبية والشبان تجمعوا قرب المنطقة الحدودية شرق البريج ورشقوا الجنود بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات قرب الحدود وفق شهود.

وفي نابلس شمال الضفة، استشهد فلسطيني بعد إصابته برصاصة أطلقها عليه قناص من قوات الاحتلال وأصابه برأسه خلال مواجهات اندلعت في بلدة عراق بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الطفل علي عمر قينو (17 عاما) استشهد بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى، إثر إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال المواجهات.