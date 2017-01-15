لغة شعريّة خضراء في ختام «الشارقة للشعر العربي»

محمد عبدالسميع (الشارقة)
بلغة الشعر في ثوبها الأخضر قدم خمسة شعراء مجموعة من النصوص المنتقاة، تطرقت إلى أغراض شعرية متنوعة بتقنيات جديدة على مستوى القصيدة العمودية والتفعيلة وأيضا النص المفتوح. وذلك في ختام فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 15، الذي نظمته دائرة الثقافة بالشارقة.
شارك في الأمسية الختامية التي احتضنها قصر الثقافة بالشارقة، أمس الأول الجمعة، الشعراء: إيمان عبد الهادي (الأردن)، حسين القباحي (مصر)، وطلال الجنيبي (الإمارات)، ومحمد عبد الباري (السودان)، إبراهيم محمد إبراهيم (الإمارات)، وأدارها الشاعر مفرح الشقيقي (السعودية).
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أما الشاعر حسين القباحي فقد رصد من خلال قصائده حالة العالم العربي، وأوجاع المستضعفين وصيحاتهم المكبوتة، وقرأ: رداء النعش؛ «مهداه إلى أمهات الثكالى في كل أرض عربية»، إلى أم في بلاد الله، كلام في مستهل الوجع.
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وختم الأمسية الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم بقصيدة «سفر القرية» ليمر على أهل القرية راصداً وباحثاً بين ثنايا التاريخ، بأدواته الرمزية الفلسفية ذات الأبعاد الوجودية والإنسانية عن دروب للنور.