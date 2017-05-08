مستخدمو المحمول أكثر ميلاً للتدخين

القاهرة (د ب أ)

أظهرت دراسة لوزارة الصحة الأميركية أن 4. 18 % من مستخدمي الهاتف المحمول يدخنون، مقابل 1. 12 % من مستخدمي الهاتف الأرضي، وفي الوقت نفسه فإن 5. 41 % ممن يستخدمون الهاتف المحمول فقط يلتزمون بالإرشادات الاتحادية للنشاط البدني مقابل 9. 36 % ممن يستخدمون الهاتف الأرضي.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في حين قد لا تكون هذه البيانات مفاجأة كبيرة، فإن التنوع الديموجرافي داخل مجموعتي مستخدمي الهاتف المحمول فقط والهاتف الأرضي مثير للغاية، إلى جانب بعض العادات الصحية الشخصية.

على سبيل المثال فإن أكثر من 70 % من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما يعيشون في منازل تحتوي فقط على هواتف محمولة، كما أن 7. 83 % ممن يعيشون في منازل تحتوي على هواتف محمولة فقط هم أشخاص بالغون ليس بينهم صلة قرابة ويعيشون معا وليس لديهم أطفال، ونظرا لأن الدراسة أجرتها وزارة الصحة الأميركية، فإن السلوكيات المرتبطة بالصحة كانت ضمن المسح.