مستخدمو المحمول أكثر ميلاً للتدخين

القاهرة (د ب أ)
أظهرت دراسة لوزارة الصحة الأميركية أن 4. 18 % من مستخدمي الهاتف المحمول يدخنون، مقابل 1. 12 % من مستخدمي الهاتف الأرضي، وفي الوقت نفسه فإن 5. 41 % ممن يستخدمون الهاتف المحمول فقط يلتزمون بالإرشادات الاتحادية للنشاط البدني مقابل 9. 36 % ممن يستخدمون الهاتف الأرضي.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في حين قد لا تكون هذه البيانات مفاجأة كبيرة، فإن التنوع الديموجرافي داخل مجموعتي مستخدمي الهاتف المحمول فقط والهاتف الأرضي مثير للغاية، إلى جانب بعض العادات الصحية الشخصية.
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