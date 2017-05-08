«جمعة الماجد» يبحث التعاون مع «الجامعة العربية»



تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 دبي (الاتحاد) استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الخميس الماضي الدكتور بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للغة العربية، يرافقه الدكتور محمد سعد الهاجري، مدير إدارة الثقافة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتأتي هذه الزيارة للتعرف إلى المركز، وتوثيق العلاقات الثقافية بين المركز وجامعة الدول العربية. وخلال اللقاء، شكر الماجد جامعة الدول العربية، التي اختارت المركز مؤسسة العام التراثية في أبريل الماضي، كما ناقش مع الوفد العديد من القضايا الثقافية، من أبرزها موضوع اللغة العربية وسبل تعزيز مكانتها. وأشاد علالي بدور المركز في دعم اللغة العربية من خلال حفاظه على المخطوطات، والعمل على نشرها وإتاحتها للباحثين.