التقى مثقفي مدينة المفرق الأردنية حبيب الصايغ: العلاقة بين مثقفي الإمارات والأردن صلبة



تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في بيان صحفي أمس، الأحد، أن العلاقة بين مثقفي الإمارات والأردن قائمة على أسس صلبة، وأن التعاون مستمر بين الأشقاء سواء عبر المؤسسات الرسمية أو خارج دائرة هذه المؤسسات، وذلك خلال لقائه وفداً ثقافياً أردنياً ضم الفنان التشكيلي: هشام شديفات رئيس جمعية ملتقى «المفرق» مدينة الثقافة الأردنية 2017، والمستشار الإعلامي عبدالله شاهين رئيس رابطة مبدعي المفرق، بحضور عددٍ من كبار الأدباء والمثقفين الإماراتيين والأردنيين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز دور ومكانة «بيت الشعر» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مختلف المدن العربية، إلى جانب إقامة المعارض وورش العمل الفنية عبر التوأمة الثقافية بين العديد من مدن الثقافة العربية. من جهته دعا شديفات النخب الإبداعية الإماراتية إلى الاستفادة من أجواء البادية الأصيلة لمدينة المفرق الأردنية وما تحويه من شعراء بارزين في الشعر النبطي والفصيح، والمواهب الفنية الواعدة في شتى مجالات الأدب والإبداع، فضلاً عن مواقعها الأثرية الضاربة في جذور التاريخ العربي. وفي ختام الزيارة أهدى حبيب الصايغ لمكتبة بيت الشعر عدداً من إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، كما كرم المستشار الإعلامي عبدالله شاهين، ورئيس جمعية الفنون هشام شديفات وأثنى على جهوده في العناية بالحركة الثقافية في مدينة المفرق، في حين ثمن شديفات جهود الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في إشاعة أجواء الألفة والتعاون البناء بين مختلف المشتغلين في مجالات الإبداع العربية.