ورشتان تفاعليتان ضمن مقتنيات «جوجنهايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت منارة السعديات أمس الأول، السبت 6 مايو، ورشتي عمل بعنوان: (تفعيل النحت) و(تأليف الأصوات، مزج الأصوات) بمشاركة مجموعات من جميع الأعمار. وذلك في إطار البرنامج العام المصاحب لمعرض «مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد»، وهو الثاني لمقتنيات متحف جوجنهايم أبوظبي.

شارك في الورشة الأولى مجموعة أطفال تراوحت أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة، لتصميم منحوتة متحركة قادرة على رسم لوحاتها بنفسها. وشارك في الورشة الثانية مجموعة من اليافعين والكبار، حيث تعرفوا على كيفية استخدام الأصوات لإنتاج مؤلفات سمعية مستلهمة من عمل الفنان أنري سالا، Ravel Ravel، المعروض في «مسارات إبداعية».

ويقام هذا البرنامج الجماهيري العام بالتزامن مع معرض «مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ليقدم للجمهور فرصة استكشاف الجوانب الفنية وأفكار المعرض، ويتكون البرنامج من ورش عمل وجلسات حوارية وأمسيات فنية وثقافية ودورات تدريبية.

ويستهدف البرنامج اجتذاب طيف واسع من الجمهور، من جميع الفئات العمرية، من أطفال ويافعين وأولياء أمور ومعلمين. وترتبط كل ورشة بعمل فني معين من المعرض، بما يتيح للمشاركين التفاعل مع المواضيع والأفكار الخاصة بالعمل الفني بشكل أعمق. كما تتيح الفعاليات الأخرى للأطفال والعائلات المشاركة في إبداع عمل فني من وحي أفكارهم، إضافة إلى فرص استكشاف أفكار المعرض عبر مجموعة من ورش العمل التي تركز على جوانب مختلفة من العملية الإبداعية، مثل الحركة والأداء والصوت والنحت. وتقام في الثامن عشر من مايو الحالي أمسية فنية بعنوان «اصنع الفن، اصنع ذلك الآن» بقيادة الفنانين المشاركين في معرض مسارات إبداعية، وهم : رامين حائري زاده، وركني حائري زاده، وحسام رحمانيان. وتركز هذه الأمسية على فكرة إلغاء الحدود بين الفن والحياة، عبر تقديم سلسلة من العروض الأدائية القائمة على الشعر والموسيقى والمسرح. وعلى غرار طريقة عمل الفنانين التكليفي في المعرض، يجمع هذا البرنامج بين الفنانين والقيمين والأصدقاء وعدد من الجمهور، للمشاركة في أمسية من الفعاليات المترابطة التي تحتفي بالإبداع ومعاني المرح والفكاهة والمشاركة.