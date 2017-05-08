«الوطن العربي» يرقص مذبوحاً من الألم

رانيا حسن (دبي)

يقدم معرض «الرقص شرقاً» للفنان المصري أحمد قاسم عبر 7 أعمال كبيرة تفاعلاً مع فكرة الأحداث العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية، ويصورها في هيئة الطير الذي يرقص مذبوحاً من الألم تارة، وتارة أخرى بحركات نساء أبدعن في عزف سيمفونية بديعة المشهد بأجسادهن، عبر تمايلات تحمل انفعالاتهن نحو الحياة.

ويصور قاسم في معرضه، المقام في غاليري ورد، ممارساتنا اليومية عبر الرقص، في لوحات تتميز بعمق الملاحظة، والتنوع في مشاهد الرقص المرسومة، فكل منها يُلمح، بطريقة فريدة من نوعها، إلى زخم مولع بالتأمل، صانعاً منها عالماً افتراضياً، يدركه المتلقي واقعاً حقيقياً، إذ أنه يعايشه ويدركه، ويجوب في داخله.

وقال الفنان قاسم لـ «الاتحاد»: «على مدار القرن الماضي شهدت منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها العالم العربي، حقبة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية الكبرى، وفي مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة تعرض القوى العالمية المعادية نفسها بشكل أفضل».

وتتنوع اهتمامات القوى العالمية في المنطقة من السياسيين الفاعلين والاجتماعيين، فيما يأخذ آخرون دور المتفرج على ذلك الجسد المذبوح، وهو الدافع لتناول ذلك الاهتمام بطريقة فنية ساحرة، تظهر أن الفن ضمير المجتمع، وأنه قادر على قراءة هذا المشهد الخاص والتعرف على عناصره المتنوعة.