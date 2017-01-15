مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تنطلق مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة الثانية من مهرجان المسرح الثنائي بحضور أكثر من مئة مشارك وضيف من أقطار عربية عدة إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية المحلية.

وتحفل أمسيات المهرجان الذي تأسس في إطار خطة وضعتها دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة لتوسيع نطاق النشاط المسرحي ليشمل جميع مناطق الإمارة، بخمسة عروض من الإمارات ولبنان والبحرين وتونس وسوريا، تشترك في رهانها على ممثلَين اثنين فوق الخشبة لإبراز جمالياتها والتعبير عن دلالاتها.

ويفتتح المهرجان بالعرض اللبناني «صفحة 7» من تأليف وإخراج وتمثيل عصام بوخالد وفادي أبوسمرا، ويروي العمل قصة متشردَين يعيشان في شوارع المدينة المظلمة، يقتاتان من موائد العزاء ويعيشان علاقة صداقة يملؤها الحب والغضب والحزن والفرح.. إنهما نقيضان وصديقان في الوقت نفسه لا يستطيعان العيش معاً ولا يسعهما العيش مفترقَين.

كما يشهد اليوم الأول للمهرجان انطلاق البرنامج التدريبي المخصص لفن التمثيل، والموجه إلى الهواة ومنشطي المسرح في مدارس المنطقة. وتجيء الورشة الأولى تحت عنوان «التمثيل والمذاهب المسرحية» وتقدم إلى متدربيها لمحة عامة عن التطورات والتحولات التي طرأت على فن التمثيل في تاريخ المسرح من منظور تياراته ومدارسه. ويشرف على الورشة المخرج والدراماتورج المصري ناصر عبدالمنعم.