آسيا والمحيط الهادي.. نحو تمويل مستدام

شمشاد اختر*

بعد عامين من تبني مبادرة «أهداف التنمية المستدامة» من زعماء العالم في نيويورك، أصبح السؤال العملي القائم حالياً يتعلق بكيفية تمويل قائمة الأولويات العالمية الطموح تلك. وإذا أرادت الدول النامية تحقيق الأهداف المصرح بها في مسودة أهداف التنمية العالمية، فيتعين ضخ استثمار عام إضافي بما لا يقل عن 1.4 تريليون في العام. ومما لا شك فيه أن هذا رقم كبير وعبء ثقيل على الحكومات مع الأخذ في الاعتبار التعافي الذي ما زال هشاً للاقتصاد العالمي. والسؤال الأساسي الذي يتعين علينا طرحه على أنفسنا هو كيف يمكننا تمويل بعض أكثر الحاجات أساسية للسكان المحليين كي يعيشوا حياة صحية ومنتجة.

ومنطقة آسيا والمحيط الهادي يقطنها أكثر من 4.5 مليار نسمة، ولذا فإن استغلال الموارد المحلية فيها محوري. والاعتماد على الحكومة بمفردها في تمويل التنمية المستدامة للمنطقة ليس كافياً. بل يتعين علينا التوصل إلى حلول أكثر ابتكاراً تستقي مواردها من القطاعات العامة والخاصة. وبينما يُتوقع من الحكومات القومية أن تتحمل معظم المسؤولية، لكن الأدلة أثبتت أن وجود قطاع خاص ملتزم يمكن أن يلعب دوراً تحفيزياً في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقدمت لنا قائمة أديس أبابا لأولويات العمل الذي تبناها المجتمع الدولي عام 2015 مبادئ مرشدة للعثور على موارد مالية لتنفيذ قائمة أولويات عام 2030. وهذا الأسبوع، يجتمع كبار صانعي السياسة، بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من أنحاء المنطقة في مقر اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لآسيا والهادي التابعة للأمم المتحدة في بانكوك لاستقصاء الأفكار الممكنة للتوصل إلى خطة عمل لتمويل أهداف التنمية المستدامة التي تركز على ثلاثة أولويات للتمويل من أجل التنمية، وهي تحديداً حشد الموارد المحلية، وتمويل البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاحتواء المالي.

وفيما يتعلق بحشد الموارد المحلية، هناك الآن اتفاق في الآراء يشير إلى أن وجود سياسة ضريبية كفؤ وإنفاق عام استراتيجي يستطيع دعم التنمية الشاملة والمستدامة. لكن حشد الموارد وإعادة توزيعها بفضل سياسات الضرائب غير مستغلة إلى حد كبير في الدول النامية في آسيا والمحيط الهادي. وعلى خلاف الاقتصاديات المتقدمة، تعتمد معظم الدول النامية في المنطقة إلى حد كبير على الضرائب غير المباشرة التي ليس لها إلا تأثير محدود على عملية إعادة التوزيع. وحاصل الضرائب على الدخول الشخصية في معظم الدول الآسيوية أقل من 2% من الإنتاج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 9% في الدول المتقدمة، بينما يبلغ حاصل الضرائب على الممتلكات أقل من 0.05% من الإنتاج المحلي الإجمالي في الدول الأفقر مقابل نحو 2% في الدول الأكثر يساراً. ورغم أن الحوافز الضريبة قد تساعد في معالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي الكبير ومشكلة التهرب الضريبي، لكن يتعين أن يظل استخدامها في إطار إدراك الملامح المحددة والأهداف التنموية العامة لهذه البلدان.

وبالنسبة لتمويل البنية التحتية، فإن حاجات التمويل في آسيا والمحيط الهادي كبيرة وتقدر بقرابة 10.5% من الإنتاج المحلي الإجمالي سنوياً في أقل الدول تقدماً وفي الدول النامية الحبيسة وفي الدول الجزر الصغيرة النامية. وهناك تشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كثير من الدول في المنطقة، لكن هناك حاجة إلى تعزيز قدرات الحكومة على تقييم وتنفيذ ودعم المزيج الملائم للتمويل لمثل هذه المشروعات. وبالإضافة إلى هذا، قد تحتاج المناهج الخاصة باللوائح الحكومية، إعادة النظر فيها، لتساعد على تطوير بنية تحتية شاملة وقادرة على الصمود وصديقة للبيئة. ويتعين أيضاً تحقيق التعاون الإقليمي والمشاركة في تحمل المخاطر عبر الحدود إذا أريد تنفيذ مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص بين عدد من الدول. وفي هذا الصدد، فإن التنمية والتكامل بين أسواق رأس المال وقاعدة المستثمرين لها قوة كامنة كبيرة على دعم مشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.

والتمويل الذي يشمل الجميع، يمثل عنصراً حيوياً للتمويل من أجل التنمية. فإمكانية الحصول على خدمات التمويل، تؤدي إلى تقلص الفقر، وتسمح للناس بالحصول على فرص ودعم النمو الاقتصادي. ولسوء الحظ، تضم المنطقة 55% من سكان العالم الذين لا يتعاملون مع البنوك، ونسبة النساء بين هؤلاء أكبر. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من كل المشروعات، ويعمل فيها 62% من قوة العمل، لكنها تتلقى 19% من إجمالي القروض المصرفية في المنطقة. وفي مثل هذه البيئة، يُمكن من خلال نهج تنظيمي- يضع معايير احترازية ضد مخاطر المؤسسات الاقتصادية الصغيرة- تقديم خدمات مصرفية أساسية نيابة عن البنوك. والجدير بالذكر، أن صانعي السياسة القومية يهتمون أكثر بالسياسات التي تدعم الاحتواء التمويلي للجميع، بينما تتوخى الجهات التنظيمية الحذر في هذا الشأن بسبب المخاطر الائتمانية الأعلى بطبيعتها لتقديم التمويل لصغار المقترضين. والقضية الرئيسة لهذا، تتعلق بكيفية التوصل إلى التوازن الملائم بين الاحتواء التمويلي والاستقرار المالي.

*وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وأمينة السر التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والهادي التابعة للأمم المتحدة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»