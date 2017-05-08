الأميركيون الأفارقة ضد الجريمة

عندما يقوم ناشطون وناخبون سود بالاحتجاج ضد حوادث إطلاق النار من طرف الشرطة ضدهم، فإن منتقديهم المحافظين غالباً ما يردون بأن احتجاجات الأميركيين من أصل أفريقي يجب حقاً أن تكون ضد جرائم السود بحق السود.
ويتعارض هذا الانتقاد مع حقائق أساسية، حيث إن افتراض أن الأميركيين الأفارقة هم على نحو ما «متساهلون» بشأن الجريمة يتناقض بشكل حاد مع حقيقة أنهم هم بالذات طالما أيدوا تشديد العقوبات في مواجهة تحدي الجريمة.
وفي كتابه الجديد، يشير «جيمس فورمان الابن»، أستاذ القانون بجامعة ييل، إلى أنه في الاستطلاعات الوطنية التي أجريت على مدار الأربعين عاماً الماضية، كان الأميركيون الأفارقة في الغالب يصفون نظام العدالة الجنائية بأنه متساهل جداً. وحتى في العقد الأول من القرن العشرين، وبعد تراجع كبير ومستمر في معدل الجريمة وسجن عشرات الآلاف من الأميركيين السود، ادعى ثلثا الأميركيين من أصل أفريقي أن المحاكم «لم تكن قاسية بما فيه الكفاية» مع المجرمين.
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فلماذا أيد الكثير من الناخبين والقادة السود قمع الجرائم بقوة بينما كانوا يعلمون أن الكثير من الناس الذين سيتم القبض عليهم وسجنهم سيكونون من السود أيضاً؟ يقدم علماء مثل «فورمان» و«مايكل جافين فورتنر»، مؤلف كتاب «الغالبية السوداء الصامتة» في عام 2015، تفسيرات عديدة ودقيقة، ولكن التفسير الرئيسي سيتردد صداه مع أي شخص يشهد الجريمة عن قرب: لقد سئم الأميركيون من أصل أفريقي من أن يكونوا ضحايا. في عام 1975، كان 85% من الأشخاص الذين قتلوا رمياً بالرصاص في مقاطعة كولومبيا من الأميركيين الأفارقة (وكذلك أيضاً 85% من القتلة). وحتى في ظل معدلات الجريمة المتدنية حالياً، فإن الضحايا هم كذلك من السود بشكل غير متناسب.
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وبدلاً من الاستمرار في إجبار الأميركيين الأفارقة على اختيار أقل الشرّين، يدعو «فورمان» إلى إقامة استثمارات كبيرة في مجتمعات السود، حيث إن هذا من شأنه أن يمنع حدوث العديد من الجرائم في المقام الأول، بما في ذلك، توفير فرص العمل وتحسين المساكن والمدارس، علاوة على بذل الجهود لمكافحة التمييز العنصري في إطار نظام العدالة الجنائية.
* أستاذ الطب النفسي في جامعة «ستانفورد»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»