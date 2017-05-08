المناطق السورية الآمنة.. مطلب روسي!

بول ماكليري*

ألمح مساعد للرئيس التركي رجب طيب أردوعان، الأربعاء الماضي، إلى أن قوات الكوماندوز الأميركية العاملة في شمال سوريا، يمكن أن تكون هدفاً للصواريخ التركية، إذا ما استمرت في العمل مع المقاتلين الأكراد على امتداد خط الحدود مع تركيا.

وقد تزامن توقيت التلميحات التي جاءت على لسان «إلنور سيفيك»، المستشار السياسي الرفيع المستوى لأردوغان، مع جلوس الرئيس التركي مع نظيره الروسي «بوتين» لمناقشة إقامة «مناطق آمنة» تهدف لإيقاف العنف في سوريا، كما أنها (التلميحات) صدرت، قبل أسبوعين من زيارة اردوغان المقررة للعاصمة الأميركية واشنطن، لعقد أول اجتماع بينه وبين ترامب.

والتهديدات المبطنة من جانب حليف للناتو، باستخدام القوة ضد القوات الأميركية، تسلط الضوء على مدى الخطورة التي بات التدخل الأميركي المعقد في الحرب الأهلية السورية ينطوي عليها، واحتمال أن يؤدي هذا التدخل إلى مزيد من الإفساد للعلاقات القائمة بين واشنطن وأنقرة، والتي تأثرت في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا عام 2016.

لأسابيع كان وجود القوات الخاصة الأميركية، محسوساً في المناطق الكردية الواقعة في شمال سوريا، حيث ظهرت في البداية في بلدة منبج التي كانت مهددة من قبل المقاتلين العرب السوريين، المدعومين من تركيا. كما جرى تصوير أفراد تلك القوات وهم يقودون سياراتهم العسكرية عبر مدينة القامشلي، بالقرب من الموقع الذي شهد ضربات لسلاح الجو التركي، الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 18 من ميليشيات كردية مدعومة أميركياً.

واستعراض القوة الأميركي في شمال سوريا، هو تذكير علني بالدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد الذين يشكلون قوام ميليشيات «قوات سوريا الديمقراطية» (50 ألف مقاتل)، والتي يقول القادة العسكريون الأميركيون إنها الخيار العسكري الوحيد القابل للاستمرار، والقادر على هزيمة «داعش».