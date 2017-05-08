«الفجيرة للشطرنج» يتعاقد مع مدرب صربي

فيصل النقبي ( الفجيرة )

تعاقد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مع خبير فني صربي لتدريب لاعبي النادي، حيث وقع عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بحضور نائب الرئيس محمد عبد الله الزعابي التعاقد مع المدرب الأستاذ الدولي الكبير (كراند ماستر) الصربي إيجور ميلادينوفيش، وذلك لتأهيل لاعبي النادي الذين وصلوا إلى درجة عالية من الكفاءة الشطرنجية، سعياً من مجلس إدارة النادي إلى تعزيز النجاحات الحالية بإنجازات جديدة تتناسب والنهضة الرياضية البارزة للدولة والفجيرة بشكل خاص.

ووصف آل بركت التعاقد مع المدرب بالخطوة الإيجابية لما يتمتع به من إمكانات تدريبية عالية، وقال بأنه يمتلك سيرة ذاتية ثرية جداً، حيث حاز على لقب بطل العالم تحت 20 سنة عام 1993، كما حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد موسكو عام 1994، وقد تجاوز تصنيفه الدولي 2630 نقطة عدة مرات، كما تعادل مع كثير من اللاعبين المصنفين من العشرة الأوائل على العالم، كما أنه يملك خبرة عالمية كبيرة جراء تدريبه العديد من المنتخبات، منها منتخب صربيا للبنات ومنتخب اليونان للبنات ومنتخب تونس للرجال، وكذلك منتخب الجزائر للرجال.

وأعرب المدرب ميلادينوفيش عن سعادته بالتعاقد مع الفجيرة للشطرنج، الذي يشهد نهضة كبيرة ووجود خامات جيدة من اللاعبين على مستوى الإمارات والمستوى العربي أيضاً، كما أن هؤلاء اللاعبين قدموا مستوى لافتاً على المستوى العالمي في البطولة، التي اختتمت مؤخراً في رومانيا، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف النادي الاستراتيجية.