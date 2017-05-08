عبد الله القبيسي: تنوع البطولات والمنافسات ميّز 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي الغربية الرياضي، إسدال الستار على موسم النادي لعام 2017 بنجاح كبير وباهر، من خلال البطولات المختلفة والمتنوعة والتي نظمها النادي، ابتداء من أكتوبر الماضي وحتى مايو الجاري، الذي يعد أكثر المواسم نجاحاً وتميزاً، من حيث الكم والتنوع في المنافسات التي تم تنظيمها.

وشدد القبيسي على أن أهم ما ميز الموسم الحالي هو التعاون الكبير مع مختلف الجهات الحكومية والأندية الرياضية، وشهد الموسم تعاون أكثر من نادٍ رياضي معنا، أبرزهم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم منافسات الشواحيف في المرفأ، ونادي أبوظبي للشراع واليخوت والذي قام بتنظيم منافسات مهرجان الظفرة المائي، كما أن التعاون قد امتد أيضاً مع جهات أخرى، حيث قمنا بتنظيم مغامرة قطع الصحراء بالتعاون مع جلف نيوز، والعديد أيضاً من الفعاليات الأخرى.

واعتبر القبيسي أن المنافسات والبطولات التي نظمها النادي خلال موسمه الحالي تنوعت وشملت العديد من الرياضات التي تقام للمرة الأولى، بالإضافة إلى الانتشار الذي تحقق بحضور هذه البطولات في مختلف مدن منطقة الظفرة.

وقال: التنوع كان قاسماً أساسياً للبطولات التي تم تنظيمها هذا الموسم، سواء من خلال حلبات الاستعراض الحر للسيارات، أو سباقات الخيول العربية، ومنافسات دراجات ليوا، بالإضافة لتحدي الصحراء وأيضاً مهرجان الاتحاد، ومهرجان تل مرعب الأقوى والأكبر على مستوى المنطقة والذي ضم تسع بطولات مختلفة.

وختم تصريحه: كل ما سبق كان له الدور الأكبر في أن نرسم صورة رياضية مثالية في منطقة الظفرة، وساهمت البطولات والأنشطة المختلفة في كل مدن منطقة الظفرة في صناعة ترفيه مثالي، وأيضاً حصد متابعة كبيرة لهذه الرياضات مع انتشار أفضل لها، وحققنا شعبية كبيرة لمختلف الرياضات بوصولها لكل شرائح المجتمع.