أبوظبي يتصدر فئة الشباب في دوري الشطرنج

دبي (الاتحاد)

توج فريق الفجيرة بدرع 14 سنة، في دوري الشطرنج، بعد تصدره لقمة المسابقة برصيد 12 نقطة ليحسم البطولة قبل النهاية بجولة، خاصة أن الفارق 4 نقاط بينه وبين الشارقة في المركز الثاني 8 نقاط ودبي الثالث 6 نقاط وأبوظبي الرابع 4 نقاط وعجمان الخامس نقطتين، صرح بذلك حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج. وتواصلت منافسات الجولة الرابعة للدوري العام للشطرنج المقامة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة أمس الأول، للمراحل السنية، تحت 18 للشباب والفتيات وتحت 14 سنة وتحت 10 سنوات للأولاد والإناث، وشهدت الجولة منافسات قوية بين جميع الفرق في كل المراحل، ومن المقرر أن تنتقل البطولة إلى نادي العين للشطرنج والثقافة يومي الجمعة والسبت المقبلين. أما على مستوى النتائج، تصدر أبوظبي قمة منافسات تحت 18 سنة للشباب، برصيد 7 نقاط يليه الشارقة 5.5 نقطة والعين الثالث 3.5 نقطة، وذلك بعد تفوق فريق أبوظبي على الشارقة بنتيجة 2.5-1.5، بعد تغلب عمران الحوسني لاعب أبوظبي على عبدالله شاعري لاعب الشارقة، وفاز سلطان الزعابي لاعب أبوظبي على طلال الحمادي لاعب الشارقة، وتعادل سلطان الدرمكي مع سعيد الطاهر وفي المواجهة الأخيرة فاز سيف أحمد لاعب الشارقة على سلطان عامر لاعب أبوظبي.

وفي مسابقة تحت 18 سنة للفتيات، فاز نادي دبي على أبوظبي 3-1، بعدما تفوق دبي في 3 طاولات فيما فاز أبوظبي على طاولة واحدة، ويتصدر دبي القمة بعد الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه في المركز الثاني في الترتيب العام أبوظبي برصيد 6.5 نقطة، والشارقة في المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة.

وتحت 14 سنة للأولاد، نجح فريق الفجيرة على فريق دبي 3-1، حيث فاز عمار السدراني لاعب الفجيرة على خليفة عيسى، وفاز خليفة خالد لاعب الفجيرة على سعيد الناهي لاعب دبي، وتعادل علي الزعابي لاعب الفجيرة على عبدالله محمد لاعب دبي، كما تعادل محمد سعيد لاعب الفجيرة مع إبراهيم أحمد لاعب دبي.

وفي نفس المسابقة، فاز الشارقة على أبوظبي 3.3 مقابل 0.5، بعدما فاز الشارقة في 3 مواجهات وتعادل في الطاولة الرابعة.

في مسابقة تحت 14 سنة للفتيات فازت فتيات الشارقة على دبي 3-1، حيث تغلبت مريم حسين لاعبة فتيات الشارقة على هند فرج لاعبة دبي، وفازت عائشة سيف لاعبة الشارقة على عنود أحمد لاعبة دبي، فيما فازت أحلام راشد لاعبة دبي على حنان خليل لاعبة الشارقة، وعلى الطاولة الأخيرة، فازت فاطمة سيف لاعبة الشارقة على شهد عيسى لاعبة دبي، وتنتهي المواجهة 3-1، وفي نفس المسابقة، فاز فريق العين على أبوظبي 4-0، بعدما تفوقت لاعبات العين على الطاولات الأربع للمسابقة بفوز وافية المعمري على لطيفة الدرمكي وأمل الشامسي على شهد المزروعي وعائشة الشامسي على العنود الشحي وروان النعيمي على سارة عبدالله.

وتصدر العين مسابقة تحت 10 سنوات للأولاد، برصيد 8.5 نقطة ويتساوى معه دبي الذي جاء في المركز الثاني، ثم الشارقة في المركز الثالث برصيد 6.5 نقطة، متساويا مع الفجيرة الرابع في عدد النقاط والخامس أبوظبي برصيد نقطتين.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي دبي على الفجيرة 3-1، بالتغلب في 3 مواجهات في حين فاز الفجيرة في مواجهة واحدة، كما فاز في نفس المسابقة الشارقة على أبوظبي بنتيجة 3-1، فاز حمدان إدريس لاعب أبوظبي على راشد عارف لاعب الشارقة، وبعدها فاز الشارقة في 3 مواجهات حيث فاز سعود الزرعوني على عيسى محمود ويوسف الحمادي على حميدان الزعابي وطلال البلوشي على راشد أبوبكر.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات للإناث، تعادل العين وأبوظبي 2-2، في حين فاز دبي على الشارقة بنتيجة 3-1، ويعتلي قمة الترتيب في هذه المرحلة أبوظبي برصيد 7.5 نقطة، متساويا مع الشارقة بنفس الرصيد من النقاط والعين الثالث برصيد 7 نقطة، ودبي الرابع 5 نقاط ورأس الخيمة الخامس بنفس الرصيد.