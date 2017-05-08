رحلة «القفال» تبدأ على «ياس» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ قناة «ياس» من اليوم وحتى 13 مايو الجاري، تغطيتها لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً في نسخته الـ 27، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ينطلق السباق من جزيرة صير بو نعير، انتهاء إلى شواطئ دبي عبر 53 ميلاً بحرياً، وهو ما يمثل أطول تغطية تلفزيونية لسباق على الهواء مباشرة، حيث تبلغ مسافة السباق، وبمشاركة أكثر من 100 محمل محلي الصنع.

وأكد يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، أن سباق القفال يعد واحداً من أهم السباقات والفعاليات التي نقوم بتغطيتها في قناة ياس، ونعد لها قبل فترة طويلة، لما يمثله أولاً من قيمة تراثية مهمة، نحرص على أن تصل للأجيال الجديدة لتعرف تاريخ أمتنا البحري ثم للقيمة الرياضية التي يمثلها السباق الطويل والشاق، والذي يستمر أكثر من سبع ساعات أو يزيد حسب مسار الرياح في ذلك اليوم.

وأضاف السعدي أن تغطيتنا لهذا العام تكمل تغطية العامين الماضيين منذ أن انطلقت قناة ياس، وقدمت للمشاهدين في الإمارات ولأول مرة السباق كاملاً على الهواء مباشرة، وهو ما مثل تحدياً كبيراً لكل فرق العمل، خاصة مع صعوبة النقل البحري وطول المسافة، لكن في النهاية قدمنا متعة خاصة لكل عشاق الرياضات البحرية والتراثية.