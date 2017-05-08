حسن رفعت (لارنكا)

يعود منتخبنا الوطني لرماية الأطباق إلى الإمارات فجر اليوم، عقب مشاركته في منافسات كأس العالم التي اختتمت عصر أمس بقبرص، ليحصل الرماة على راحة 48 ساعة قبل التوجه إلى مدينة باكو الأذربيجانية للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي يومي 13 و14 مايو الجاري. يشارك منتخبنا في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ويضم المنتخب الرماة حمد بن مجرن الكندي وظاهر العرياني وعبد الله محمد بوهليبه.

وكان الإسباني أنطونيو بيلون توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ضمن البطولة التي شارك بها 427 رامياً ورامية يمثلون 63 دولة، بينها 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية وعمان ولبنان والعراق.

وجاء فوز الرامي الإسباني، البالغ من العمر 33 عاماً، بعد أن تأهل للنهائيات برصيد 121 طبقاً محتلاً المركز الرابع، بينما تصدر النهائي برصيد 46 طبقاً من أصل 50 طبقاً، محققاً رقماً قياسياً عالمياً جديداً، ومحطماً الرقم السابق المسجل باسم الإيطالي دي إمبروسيو وهو 45 طبقاً، الذي أحرزه في أول كأس عالم هذا الموسم في نيودلهي الهندية.

وأعرب أنطونيو بيلون عقب الفوز عن سعادته، مشيراً إلى أنه خاض تحدياً حقيقياً مع منافسيه والرياح والرؤية بسبب تقلب حالة الطقس، التي أثرت على الجميع، مضيفاً: «لقد كانت البطولة صعبة للغاية، منوهاً إلى أنه مقبل على بطولة أوروبا، ثم المشاركة في بطولة العلم بموسكو، ثم نهائي كأس العالم «بطولة النخبة» في أكتوبر بنيودلهي، ويعد الفوز الحالي لأنطونيو هو الثاني من نوعه بعد فوزه بذهبية كأس العالم عام 2014 في ميونيخ.

وحل في المركز الثاني الكرواتي جوفياني حامل ذهبية أولمبياد لندن عام 2012 وذهبية روما 2016 برصيد 43 طبقاً، بعد أن تصدر الجولات التأهيلية برصيد 123 طبقاً، وجاء في المركز الثالث ونال البرونزية الرامي الروسي ألكسي أليبوف الذي يحمل سجلاً مليئاً بالإنجازات بينها 12 ميدالية ذهبية، في مقدمتها ذهبية أولمبياد أثينا 2004 بعد أن تأهل إلى النهائيات، محققاً 123 طبقاً وجمع في النهائي 31 طبقاً، بينما احتل رامي بورتيكو مانويل سيلفا المركز الرابع برصيد 28 طبقاً، وتبعه في المركز الخامس الأسترالي جيمس ماثيو 21 طبقاً، يليه الفرنسي دورين سادساً برصيد 17 طبقاً.