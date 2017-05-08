عبيد النعيمي: دروس «عاصمة التحدي» وراء إنجاز فرنسا

أمين الدوبلي(أبوظبي)

أكد بطلنا الدولي الصاعد عبيد النعيمي، ابن الـ 18 عاماً وصاحب ذهبية بطولة باريس المفتوحة للجو جيتسو، أن المركز الأول في فرنسا هو أهم إنجاز حققه حتى الآن في مسيرته مع «فن الترويض» التي بدأت قبل 4 سنوات، وأن هدفه القادم هو الفوز بالذهب في كل البطولات التي يشارك فيها، وأن عدم توفيقه في عالمية أبوظبي للمحترفين الشهر الماضي، برغم تقديمه عروضاً قوية للغاية في 6 نزالات، فإن لديه الحافز لتحقيق إنجاز خارجي يستعيد به الثقة، مشيراً إلى أن رياضة الجو جيتسو غيرت حياته تماماً للأفضل، وأنه بعد أن كان عصبياً أصبح هادئاً، وبعد أن كان لا يفكر في التصرفات، أصبح يتأنى في اتخاذ أي قرار، وأنه بعد أن كان غير مهتم بدراسته أصبح في مستوى جيد، وأن اتحاد الجو جيتسو ونادي العين لهما الفضل الأكبر في التحول الكبير في حياته.

وأوضح النعيمي في الحوار معه أنه وبرغم حصوله على أكثر من 30 ميدالية ذهبية خلال مسيرته مع الجو جيتسو فإن ذهب باريس يبقى له مذاق خاص، خصوصاً للكواليس التي كانت في البطولة، وللنزالات القوية والإثارة والمتعة، كما أنها كانت أول بطولة يشارك فيها بفئة الكبار البالغين، وقد واجه بها عدداً لا بأس به من أبطال العالم، وكشف عبيد النعيمي أموراً أخرى كثيرة نوردها في هذا الحوار.

في البداية أكد النعيمي أن فرحته كانت كبيرة لاختياره من قبل المدربين روبيرتو ليما ورامون للانضمام من جديد للمنتخب بعد غياب أكثر من عامين بسبب الإصابة التي لحقت به، وكانت عبارة عن خلع في الكتف خلال المشاركة في بطولة البرتغال الدولية، وأنه استعد جيداً للبطولة، سواء من قبل عالمية أبوظبي التاسعة للمحترفين التي سبقتها عدة معسكرات قوية في أبوظبي والعين، أو في المعسكر القصير بعد عالمية أبوظبي الذي سبق السفر بـ4 أيام، وأن سر تفوقه في الفوز بالذهب ببطولة باريس هو الدروس التي استفاد منها في عالمية أبوظبي.

ويقول النعيمي: كل من حولي من اللاعبين الكبار والمدربين أيضاً كانوا يقولون لي أنت لاعب جيد، لكنك عندما تخسر يكون سبب الخسارة خطأ بسيطاً جداً، وعليك أن تركز أكثر، وعندما خسرت في عالمية أبوظبي بخطأ بسيط وساذج قررت أن أتعلم الدرس من «عاصمة التحدي»، وهو الشعار الذي كان مرفوعاً في عالمية أبوظبي التاسعة، وأن يرتفع معدل تركيزي، وألا أسقط في الأخطاء الساذجة، وقررت أن ألعب بعقلي قبل قوتي، وكان أول تفعيل لهذا القرار بطولة باريس جراند سلام المفتوحة، ولم أتهاون بالفعل في أي نزال من البداية، برغم أن كل النزالات كانت قوية وأمام لاعبين عالميين مشهود لهم بالكفاءة.