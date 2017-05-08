اتحاد الهوكي يدرس إطلاق فريق لفتيات المدارس

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الهوكي اجتماعاً مع إدارة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، لبحث تكوين فريق من طالبات المدرسة، يكون نواة لتكوين فريق للهوكي النسائي، بحضور عتيق جمعة، الأمين العام للاتحاد، والدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان، عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، ونجاح البلتاجي، مديرة مدرسة الأنصار، وعدد من أعضاء الكادر الرياضي الفني في الجهتين، وبحثت الدكتورة هيا خلال الاجتماع مع الحضور سبل تكوين فريق للهوكي النسائي يكون نواة لبناء منتخبات وطنية تمثل الدولة في المستقبل.

جاء ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين في وقت سابق، وتنص على إنشاء مركز للتدريب بالمدرسة، حيث قام الحضور بجولة تفقدية للمنشآت الرياضية بالمدرسة، وتم الاتفاق على تخصيص ملعب للهوكي لتدريب الطالبات اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل 2017 – 2018، حيث تنطلق التدريبات مطلع أكتوبر.

وأعربت الدكتورة هيا عن شكرها لإدارة مدرسة الأنصار على التعاون الذي أبدته في تكوين فريق للطالبات بما يؤكد الشراكة بين مؤسسات المجتمع لما فيه خدمة رياضة الإمارات، مؤكدة أن البداية الصحيحة لأي رياضة تنطلق من المدارس التي تحتضن الطاقات والمواهب في كل الأعمار، مشيرة إلى أن إدارة الاتحاد لا تألو جهداً في سبيل النهوض باللعبة على المستوى النسائي من خلال الاعتماد على المواهب المدرسية.

وقالت: «وضعنا خطة لتكوين قاعدة من الممارسات للعبة، ونقوم بسلسلة من الزيارات للمدارس، ووقعنا اتفاقيتين جديدتين مع مدرستي الأنصار العالمية بالشارقة، والعالم الجديد في دبي، وسنستمر في العمل بالاتجاه نفسه لأن المدارس هي بوابتنا الوحيدة لتكوين فرق للاعبات المواطنات، تكون نواة لتشكيل فرق بالأندية، ومنتخبات وطنية لتمثيل الدولة في المستقبل القريب».