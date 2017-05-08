«آسيوي الدراجات» يدشن مرحلة جديدة على ارتفاع 124 طابقاً

عماد النمر (دبي)

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات اختيار 4 نواب للرئيس، هم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة «البحرين»، وتاتو هياشي «اليابان» وراجا سانيا «إندونيسيا» وجان جيونج «الصين»، كما تم اختيار رؤساء اللجان المعاونة، وهم الأردني جمال مصلح الفاعوري لرئاسة لجنة البارا سيكل، والتايلاندي جنرال ديتشا للجنة الدراجة الجبلية، والإيراني خوسرو غاماري للجنة سباقات الطريق، والعراقي أحمد صبري للجنة التسويق والإعلام، واللبناني فاتشيه زادوريان للجنة الماوتن بايك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد أمس في دبي، برئاسة أسامه الشعفار رئيس الاتحاد القاري، وحضور جميع الأعضاء، وتناول الاجتماع العديد من الأمور المهمة الهادفة إلى الارتقاء بالدراجة الآسيوية، ودعم جهود الدراجين في القارة، والوصول بهم إلى أفضل المستويات بما يؤهلهم للمنافسة، وتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية والعالمية.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس الاتحاد رحب فيها بأسرة الدراجة الآسيوية، متمنياً أن يكون العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف، التي ترفع من شأن الدراجة الآسيوية وتكون لها مكانة متميزة ودائمة في البطولات الدولية والعالمية، وأكد ثقته الكاملة في نواب وأعضاء المجلس الجديد وقدرتهم على دفع مسيرة الدراجة الآسيوية والنهوض بها إلى المستوى المأمول.

وتضمن جدول الأعمال العديد من الأمور المهمة، في مقدمتها أهمية تكثيف أنشطة أصحاب الهمم في البطولات الآسيوية، نظراً لما لها من تأثير إيجابي على هذه الفئة، والتوصية للمجلس الأولمبي الآسيوي لإدراج سباقات الباراسيكل ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.