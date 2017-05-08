«الحلم الدائم» يتحول إلى حقيقة في ديربي كنتاكي

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «أولوايز دريمينج» أو الحلم الدائم بلقب سباق ديربي كنتاكي في نسخته 143 للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار، والذي أقيم أمس الأول بمضمار تشرشل داونز، بمشاركة 20 من الخيول ذات المستويات الرفيعة على المضمار الرملي.

ويعتبر سباق ديربي كنتاكي الذي يقام بمضمار تشرشل داونز في لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية، والمخصص للخيول في سن الثلاث سنوات، من أشهر السباقات الكلاسيكية في أميركا، وهو الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي الأميركي، والذي يتألف أيضاً من سباقي بريكنيس ستيكس وبيلمونت ستيكس.

مثل خيول الإمارات المهر «ثندر سنو» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، الذي واجه بعض المشاكل مما اضطر معها فارسه كريستوف سوميون إلى سحبه بعد انطلاق السباق.

وتمكن «أولوايز دريمينج» الفائز في فلوريدا داربي للفئة الأولى، من انتزاع اللقب بعد أداء رائع، حيث انفرد بالصدارة من عمق المستقيم ليحافظ عليها حتى خط النهاية، متفوقاً بفارق 2.75 طول عن الوصيف «لوكين ات لي» بإشراف ستيفن اسموسين، فيما جاء في المركز الثالث «بتل أوف ميدواي» بإشراف جيري هولانورفر وقيادة فلاتين برات.